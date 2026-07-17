Google calienta la final del Mundial de fútbol 2026: activa un 'easter egg' en su buscador en homenaje a Marc Cucurella

España se prepara para vivir este domingo una noche histórica. La selección de fútbol se enfrentará a la Argentina de Leo Messi en la final del Mundial 2026 en la que buscará la segunda estrella para el país.

Un partido que Google 'calienta' con un divertido 'easter egg' (huevo de pascua virtual) en su buscador que rinde homenaje a uno de los futbolistas de la selección española que más furor está causando en el torneo: Marc Cucurella.

El lateral izquierdo, que en este mercado ha fichado por el Real Madrid, ha desatado una fuerte pasión entre los aficionados a 'La Roja' y al fútbol, convirtiéndose en una de las tendencias de búsqueda de Google.

Con el objetivo de rendir tributo al lateral y al ya icónico fenómeno viral que lo rodea, Google ha puesto en marcha un nuevo 'easter egg' que rinde homenaje a Cucurella.

Desde hoy, quienes introduzcan su nombre en el buscador descubrirán una animación sorpresa que aparece directamente en pantalla y que se basa en un popular y viral meme del lateral izquierdo español: el del gato con la melena del jugador.

El 'easter egg' de Marc Cucurella en Google. Captura de pantalla de Google El Androide Libre

Actualmente existe una "Cucurellamanía" entre los aficionados al fútbol y a la selección española, y Google la refleja en cifras en un comunicado.

El creciente interés por el jugador ha generado un auténtico fenómeno en internet, reflejado en los datos de búsqueda y consolidando su relevancia tanto a nivel nacional como internacional.

En España, las consultas vinculadas al "meme de Cucurella" se han disparado más de un 5000 % en el país durante la última semana.

En el ámbito internacional, el volumen de búsquedas ha aumentado un 1.500 %, situándolo como el sexto meme de personalidad más buscado en todo el mundo en las últimas horas.

El jugador también es protagonista en el combinado nacional: Marc Cucurella ya ocupa el tercer puesto entre los futbolistas de la Selección Española con mayor número de búsquedas.

Cómo acceder al Easter Egg

Antes de nada, es importante mencionar que esta funcionalidad está disponible tanto en móviles como en ordenadores.

Para verla en acción, basta con seguir estos pasos:

Acceder al buscador de Google.

Introducir "Cucurella" (o términos relacionados) en la barra de búsqueda y pulsar enter.

Observar la esquina inferior izquierda de la pantalla para descubrir la animación.

Una vez hecho, aparecerá en la pantalla del buscador de Google un dibujo del meme de Cucurella del gato que ondea una bandera de España en una de sus patas.

El 'easter egg' aparece en la esquina inferior izquierda y dura apenas unos pocos segundos, pero con esta acción Google empieza a preparar el partido.

Cabe recordar que hace poco el buscador de Google hizo algo parecido hace unas semanas con Erling Haaland, futbolista noruego que contó con su propio 'easter egg' en el que, al buscar su nombre, aparecía una animación exclusiva con vikingos remando, inspirada en la celebración del delantero noruego, su equipo y su afición.