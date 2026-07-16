Meta ahora avisará a los padres de niños que estén hablando con su IA sobre suicidio

Los nuevos 'chatbots' basados en inteligencia artificial se han convertido en un nuevo riesgo para los más vulnerables del hogar, como demuestran casos como el de una familia que demandó a OpenAI después de que supuestamente ChatGPT ayudara a su hijo a suicidarse.

Este y otros casos similares por fin han motivado a la industria a implementar mayores controles sobre sus modelos de IA, además de medidas de seguridad adicionales, y ahora, Meta AI se suma.

Meta ha anunciado hoy que a partir de ahora, avisará a los padres o tutores de las cuentas de adolescentes de Meta IA si piensa que podría estar considerando el suicidio o las autolesiones.

Las nuevas alertas ya están activas en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia, pero la compañía promete que estarán disponibles a nivel mundial antes de que termine el año.

Esta medida se suma a otras como un aviso que se activa automáticamente en caso de que la IA detecte que el usuario se encuentra en una situación de crisis para que contacte con líneas de ayuda o con adultos de confianza.

La diferencia es que la compañía califica de esta medida como "más proactiva", ya que avisará directamente a los padres y tutores para que sepan lo que está ocurriendo y puedan intervenir antes de que sea demasiado tarde.

Nuevas alertas de Meta AI Meta El Androide Libre

Esta medida llega después de que Meta haya colaborado con 75 expertos en salud mental y adolescentes; la compañía afirma que está usando sus aportaciones para mejorar la forma en la que Meta AI responde a este tipo de consultas.

Las alertas llegarán en diferentes formatos dependiendo de la forma de contacto configurada por el padre, tanto como correo electrónico, mensaje de texto al móvil o notificación en apps como Instagram.

La notificación lleva a un mensaje que explica en términos generales que el menor de edad ha tenido una conversación con Meta AI, y se incluyen enlaces con los siguientes pasos recomendados por los expertos además de contacto con una línea de ayuda.

Sin embargo, la compañía ha aclarado que los padres no podrán leer las conversaciones de sus hijos, y sólo recibirán un aviso genérico de autolesiones o suicidio sin entrar en más detalles para proteger la privacidad del menor.

Al mismo tiempo, Meta ha confirmado que las cuentas de adolescentes ahora son configuradas automáticamente con contenido para mayores de 13 años.

En esta configuración por defecto, Meta AI está programada para dar respuestas apropiadas a la edad y no responder a preguntas sensibles como conversaciones sexuales y románticas o consejos para obtener alcohol.

El anuncio llega después de varias polémicas con menores de edad protagonizadas por Meta y su servicio de inteligencia artificial.

Por ejemplo, en septiembre de 2025 un documento interno de la compañía filtrado por Reuters reveló que Meta AI tenía permitido interactuar con menores de edad de manera inapropiada, con conversaciones de índole sexual y racista, algo que la compañía calificó como "un error".

Al mismo tiempo, Meta ha intentado comprobar si sus rivales hacen lo mismo; este mismo mes se descubrió que empleados subcontratados habían creado cuentas en otros servicios en las que se hacían pasar por menores de 18 años para forzar a los chatbots a generar respuestas impropias o peligrosas.