Meta da marcha atrás: elimina la función que permitía utilizar tus fotos de Instagram para crear imágenes con IA

La semana pasada Meta anunció Muse Image, su primer modelo de generación de imágenes desarrollado por Meta Superintelligence Labs. Una función que permitía a cualquiera usar tus fotos de Instagram para crear imágenes con IA sobre ti, lo que generó una gran polémica.

Tras recibir críticas generalizadas por problemas de privacidad, incluso de un sindicato de Hollywood, Meta ha dado marcha atrás y ha eliminado dicha función.

"A principios de esta semana anunciamos que una de las formas en que los usuarios podían generar imágenes en Meta AI era mencionando con una @ a aquellas cuentas públicas de Instagram que quisieran tomar como referencia", ha señalado un portavoz de Meta.

"Nuestra intención era ofrecer una herramienta creativa útil y dar a la gente el control sobre si su contenido público podía ser referenciado de esta manera. Hemos escuchado los comentarios que nos indicaban que esta función no ha dado en el clavo, por lo que ya no está disponible", ha concluido el portavoz.

Meta, empresa matriz de Facebook e Instagram, presentó el martes Muse Image, su primer sistema de generación de imágenes integrado en el asistente Meta AI. Una herramienta que permite utilizar fotografías como base y ofrece la posibilidad de modificar las imágenes creadas mediante bocetos.

Imágenes generadas por Muse Digital, la IA de Meta Meta El Androide Libre

Sin embargo, la novedad desató rápidamente críticas, principalmente por cuestiones relacionadas con la privacidad y por su activación automática dentro de las cuentas de los usuarios.

Como informan desde Reuters, la actriz Hannah Einbinder, premiada con un Emmy y conocida por su papel en la serie Hacks, expresó su rechazo en Instagram, asegurando que la función se había habilitado sin previo aviso y animando a otros usuarios a desactivarla.

También SAG-AFTRA, el sindicato que agrupa a actores y profesionales del sector audiovisual, pidió el pasado jueves a sus afiliados y al resto de usuarios que deshabilitaran esta opción.

"El uso de imágenes de usuarios de Instagram sin un consentimiento claro y explícito es inaceptable y demuestra una grave falta de sensibilidad hacia los riesgos y perjuicios asociados", señaló la organización en un comunicado.

Tras la retirada de la herramienta por parte de Meta, el sindicato valoró positivamente la decisión.

"Los riesgos de las réplicas digitales sin autorización son bien conocidos. Promover una función que facilitaba este tipo de prácticas era irresponsable. Celebramos su eliminación, es la decisión correcta", ha afirmado un portavoz del sindicato.

Este giro por parte de la compañía pone de manifiesto la presión creciente sobre las tecnológicas para garantizar a los usuarios un mayor control sobre el uso que la inteligencia artificial hace de los contenidos que comparten.