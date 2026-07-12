Llegan a Aldi unos cascos inalámbricos con cancelación de ruido ideales para el verano: cuestan 19,99 euros

Si ya estamos de vacaciones, es posible que se nos haya olvidado un elemento esencial para disfrutarlas: unos buenos auriculares inalámbricos que se conecten a nuestro móvil para escuchar música o ver vídeos en la playa o la piscina.

Los auriculares inalámbricos Maginon a la venta en Aldi por 19,99 euros pueden ser una buena alternativa si sólo estamos interesados en un producto barato que nos sirva para estas vacaciones; de hecho, puede que nos sorprendan.

Maginon es una marca bien conocida para cualquiera que haya buscado productos de audio baratos en los últimos años, con una variedad de dispositivos, y en este caso, podemos aprovechar una oferta del 50% respecto a su precio original de 39,99 euros.

Si estos cascos nos interesan, debemos darnos prisa porque sólo estarán disponibles con este precio hasta el 12 de julio, aunque la compañía aclara que tiene existencias limitadas y por eso, puede ser incluso más difícil encontrarlos en nuestra tienda más cercana si los dejamos pasar.

La característica estrella de estos cascos es su compatibilidad con la cancelación activa de ruido, una tecnología que se ha vuelto imprescindible hoy en día y que puede ser especialmente útil para huir del caos del verano.

Con la cancelación de ruido activa, el sistema usa los micrófonos incorporados para escuchar el entorno y generar una onda de sonido que cancela los ruidos externos al auricular. De esta manera, el sonido se escucha de manera más clara y sin distracciones.

Los auriculares inalámbricos de oferta Aldi El Androide Libre

Los auriculares se conectan a nuestro smartphone a través de Bluetooth 5.3, por lo que serán compatibles con la inmensa mayoría de dispositivos modernos y serán capaces de aprovechar este estándar relativamente nuevo.

La compañía asegura que la autonomía máxima de estos cascos es de 30 horas, aunque como suele ser lo habitual, esa cifra se calcula sin la cancelación de ruido activa y puede variar mucho de un caso a otro dependiendo del uso que les demos.

Se recargan por la conexión USB-C situada en la parte inferior, donde también encontraremos una entrada de audio de 3,5 mm si preferimos usar un cable para mejor calidad de sonido y para cuando no queramos usar la batería. También contamos con botones de control de reproducción y de micrófono.

Es obvio a simple vista que Maginon se ha inspirado en el diseño de los Apple AirPods Max, y aunque no llegan a ser una copia descarada, van a casar bien con nuestros dispositivos. Están disponibles en dos colores, negro y plata, y se incluye un estuche rígido para el transporte.