Reserva tu nombre de usuario de WhatsApp antes de que lo quiten: ya no tienes que dar el número de teléfono

Es fácil olvidarlo, pero WhatsApp nació como una app que quería sustituir a los mensajes SMS y, por lo tanto, desde siempre ha estado basada en un número de teléfono. Si queríamos chatear con alguien, sólo teníamos que darles nuestro número y nos podía encontrar en la app.

Eso cambia a partir de hoy. Meta ha anunciado la llegada de los nombres de usuario a WhatsApp, y va a revolucionar la manera en la que usamos el servicio porque por primera vez, ya no hace falta saber el teléfono de la persona con la que queremos hablar.

El lanzamiento de los nombres de usuario es tan importante que se acaba de realizar de manera global: todo el mundo puede ahora reservar su nombre de usuario a través de la app, y lo recomendable es que lo hagamos lo antes posible para que nadie nos lo quite.

Para reservar el nombre de usuario de WhatsApp, sólo tenemos que asegurarnos de tener la app actualizada y entrar en Ajustes > Cuenta. Encontraremos una nueva opción que nos permitirá elegir nuestro nombre de usuario.

Los nombres de usuario empezarán a funcionar a finales de año, pero debido a la elevada demanda, WhatsApp ha decidido abrir ya la reserva para que tengamos nuestro nombre propio sin miedo a que alguien lo coja antes. Esto es algo raro en la compañía, que normalmente lanza nuevas funciones poco a poco y suele tardar semanas en llegar a todo el mundo, pero se explica por lo importante que es esta novedad.

Un nombre de usuario de WhatsApp es único para cada persona y por lo tanto, sirve para contactar con nosotros en la app. Eso significa que si queremos hablar con alguien, podemos darle el nombre de usuario en vez del número de teléfono.

Nombre de usuario en WhatsApp WhatsApp El Androide Libre

Esto inmediatamente tiene ventajas para nuestra privacidad. El número de teléfono es un dato muy personal que puede servir para contactarnos fuera de WhatsApp, como por ejemplo, con una llamada de teléfono o a través de otra app.

En cambio, el nombre de usuario es algo más privado. Si damos nuestro nombre de usuario a alguien, esa persona no podrá saber nuestro número de teléfono si no nos tiene ya añadido como contacto en su móvil.

Así que una persona que tiene nuestro nombre de usuario sólo nos podrá hablar por WhatsApp, y podremos bloquearla si queremos, con la seguridad de que no nos podrá contactar por otros métodos.

De la misma manera, no existe una lista de usuarios de WhatsApp; si alguien no sabe nuestro nombre exacto, no nos encontrará. Y como medida de seguridad opcional podemos establecer una clave que la otra persona tendrá que introducir para contactar, incluso si tiene nuestro nombre de usuario.

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Por lo tanto, lo recomendable si no queremos ser encontrados es elegir un nombre de usuario único que no pueda ser asociado con nosotros; o podemos hacer lo contrario y elegir el mismo nombre que usamos en redes sociales si queremos ser encontrados por los amigos que tenemos en otras plataformas. De hecho, tenemos la opción de usar el mismo nombre que en Instagram o Facebook, pero no es obligatorio y no significa que nuestra cuenta de WhatsApp esté asociada a esas plataformas.

Pero para la mayoría de la gente, el nombre de usuario debería ser algo privado y que sólo compartimos con quien queramos hablar pero no compartir el teléfono. WhatsApp incluye un generador de nombres aleatorio si no estamos seguros de cuál coger.

El nombre de usuario se puede cambiar o desactivar en cualquier momento, y está abierto para todos los usuarios sin excepción. La única diferencia se encuentra en las personalidades famosas y empresas, cuyos nombres ya han sido reservados para evitar suplantaciones de identidad.

Un detalle muy importante es que el número de teléfono sigue siendo obligatorio para tener una cuenta de WhatsApp, y que el nombre de usuario no es un sustituto a esa identificación única. Es sólo que ya no tenemos que compartir ese dato para iniciar conversaciones, pero de manera interna, los chats siguen siendo entre dos o más números de teléfono.