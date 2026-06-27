El genial invento para evitar las quemaduras tomando el sol: este colgante dice exactamente cuándo tienes que ir a la sombra

A estas alturas del año, seguro que ya hemos sufrido de nuestras primeras quemaduras al tomar el sol, ya sea porque hemos ido a la piscina o simplemente por estar al aire libre durante las horas más duras del día.

El gran problema para evitar esto es que cada persona es un mundo, y cada piel es completamente distinta; los consejos y los productos que sirven para una no sirven para la otra, y por supuesto, las condiciones no son siempre las mismas.

Por eso, en The90 creen que la solución se encuentra en un tratamiento personalizado que sea capaz de cuidar nuestra piel; esta startup sabe muy bien de lo que habla, porque ha sido formada por antiguos miembros de FitBit después de que la popular marca de salud haya sido comprada por Google, incluyendo su fundadora, Stacy Salvi.

El nombre The90 viene de una estadística que refleja la intención de la empresa: el 90% de los signos visibles del envejecimiento prematuro y los daños en la piel están directamente relacionados con la exposición acumulada a los rayos solares día a día.

El resultado de su investigación se llama The90 Gem, un colgante con un sensor integrado que es capaz de medir la exposición a la radiación ultravioleta en tiempo real.

Aunque cualquier app del tiempo para smartphone ya es capaz de mostrar una previsión relativamente precisa, este dispositivo detecta la exposición real que sufrimos en cada momento.

The90 Gem

Para ello, cuenta con un sensor de fotodiodo avanzado que registra de manera continua el impacto de los rayos UVA, vinculados al envejecimiento cutáneo a largo plazo y los rayos UVB, responsables directos de las quemaduras solares.

El dispositivo funciona de manera constante, por lo que además de en la playa o la piscina también nos ayuda en situaciones cotidianas que pueden pasar desapercibidas como el tiempo que pasamos en el coche o si estamos cerca de una ventana y hace mucho sol.

La información capturada por el sensor se sincroniza con la app oficial de The90, disponible para iOS y Android; aquí también es donde se introducen los datos personales que pueden ayudar a personalizar la experiencia, como el tipo de piel, el factor de protección solar del producto que estamos usando o la ropa que nos solemos poner.

Al cruzar estos datos con la radiación ambiental real, la app proporciona alertas personalizadas que indican el tiempo que nos queda antes de sufrir posibles quemaduras en la piel, recordatorios para aplicar la crema solar, y sugerencias de rutinas de cuidado posterior.

A diferencia de otros wearables, que optan por un diseño que resalta la parte tecnológica, el Gem huye del aspecto tradicional de las pulseras de actividad física y otros productos similares y se posiciona más en el sector de la joyería de gama alta y el bienestar de lujo. Según The90, la batería dura una semana con una sola carga.

El fabricante ha dirigido este producto al sector femenino en su primera fase, ya que es el que tiene un mayor conocimiento e inversión previa en el cuidado de la piel, pero ya contempla futuras versiones adaptadas para hombres y niños.

El The90 Gem está disponible primero en su página oficial con un precio de lanzamiento de 199 dólares, que subirá a los 299 dólares después de que se agote la primera partida.