Durante años ya, la configuración de cámaras de los smartphones ha consistido en un sensor principal y un gran angular; con el tiempo, los modelos más caros empezaron a meter cámaras teleobjetivo con zoom óptico, de mejor calidad que el zoom digital.

Sin embargo, que seamos capaces de hacer zoom de muchos aumentos no significa necesariamente que vaya a salir una imagen de calidad, y sorprendentemente muchas marcas no se han dado cuenta de eso, o no han podido solucionarlo.

Ahora llega Sony, con su nuevo LYTIA 610, un sensor de 64 Mpx que promete revolucionar el sector de la fotografía móvil; pero a diferencia de otros sensores de alta resolución para la cámara principal, este modelo en concreto está pensado para las cámaras teleobjetivo.

El motivo por el que las cámaras secundarias, en general, no son tan buenas como la principal es porque suelen incorporar sensores de tipo 1/2, que son más pequeños y tienen unas capacidades reducidas respecto al sensor principal.

Esta diferencia provoca que las imágenes tomadas con el zoom (o el gran angular) sufran una pérdida notable en los detalles y tengan una menor velocidad de enfoque; en la práctica, eso significa que siempre deberíamos usar la cámara principal si podemos, para obtener la mejor calidad de imagen.

El sensor LYTIA 610 llega con el propósito de cambiar esto. La mayor diferencia se encuentra en una innovadora estructura de píxeles que divide el trabajo de capturar la luz en los diferentes colores.

Por ejemplo, en este diseño en concreto los píxeles verdes disponen de su propia lente individual de tamaño microscópico para dar prioridad absoluta a la nitidez, lo que resulta en imágenes que se notan de mejor calidad.

La nueva estructura de píxeles del LYTIA 601 Sony El Androide Libre

Por su parte, los píxeles rojos y azules se agrupan en grupos de cuatro, que comparten una única lente orientada a optimizar la velocidad del sistema de enfoque automático.

Sony asegura que esta nueva estructura, denominada RB2x2 OCL, obtiene un incremento del 20% en la resolución espacial en comparación con los sensores anteriores de la compañía nipona.

Además de la captura fotográfica, el nuevo sensor trae mejoras notables en el apartado de la grabación de vídeo. El LYTIA 610 ofrece soporte nativo para la grabación de vídeo en resolución 4K a una velocidad de 120 fotogramas por segundo.

Esto facilita la captura de secuencias en alta resolución con un elevado nivel de fluidez, además de la posibilidad de generar efectos de cámara lenta usando el sensor secundario, algo que normalmente está limitado al sensor principal.

Mejora en la resolución del LYTIA 601 Sony El Androide Libre

Sony tiene previsto comenzar los envíos de este componente a los fabricantes de smartphones a finales de este mismo mes de junio de 2026; y la buena noticia es que no lo veremos únicamente en los Xperia.

Aunque la división de smartphones de Sony no es precisamente de las más populares, la división de fotografía móvil tiene como clientes a algunas de las marcas más reconocidas del sector, incluyendo Xiaomi, OPPO, Vivo, Motorola o incluso Apple.

Por lo tanto, los primeros dispositivos en montar esta cámara se irán anunciando a lo largo de los próximos meses, y los dispositivos de gama alta y premium deberían beneficiarse especialmente de este nuevo sensor.