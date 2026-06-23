Estos son los nuevos relojes de Samsung: los Galaxy Watch 9 y Galaxy Watch Ultra 2 se filtran con varias mejoras

Todo indica que el próximo Galaxy Unpacked se celebrará el mes que viene, y los protagonistas serán los próximos móviles plegables de Samsung, los Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 y Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Sin embargo, no son las únicas novedades que la compañía está preparando; su gama de wearables también va a recibir nuevos modelos, en forma de nuevas generaciones de sus relojes inteligentes Galaxy Watch.

Ahora, unas imágenes filtradas por @GalaxyTechie en X revelan el diseño y las nuevas funciones de estos nuevos dispositivos, además de algunos de los detalles técnicos como el tamaño y la conectividad que tendrá cada uno.

Por una parte, el Galaxy Watch Ultra lanzado en el 2024 por fin va a recibir una nueva versión con el nuevo Galaxy Watch Ultra 2, que mantendrá un diseño más resistente y preparado para la aventura, aunque también más grande que el Galaxy Watch básico.

Por su parte, el Galaxy Watch 9 será la nueva versión básica del reloj, y en ese sentido hay menos sorpresas; pero lo que esta filtración realmente revela es la cantidad de funciones relacionadas con la salud y el deporte que vendrán incluidas.

Por ejemplo, la nueva función de Heart Health Score (puntuación de salud del corazón), similar a la puntuación de energía que fue introducida en el Galaxy Watch 7 pero centrada en vigilar la salud de nuestro corazón.

Función Heart Score en el Galaxy Watch 9 @GalaxyTechie | X El Androide Libre

Esta función calculará una puntuación para nuestro corazón en base a varios factores, como la carga vascular, la calidad del sueño, la actividad y el ejercicio del día anterior y el índice de masa corporal. El número resultante ayudará a comprender mejor cómo está funcionando nuestro corazón y qué medidas podemos tomar para mejorarlo.

Una novedad interesante que nos puede proteger es la nueva métrica de sonido; exclusiva de estos dos nuevos modelos, se encargará de monitorizar el ruido del entorno de manera constante usando los micrófonos incorporados.

Detección de ruido ambiental en el Galaxy Watch 9 @GalaxyTechie | X El Androide Libre

Si el reloj detecta que estamos en una zona de gran contaminación acústica, que puede conllevar pérdida auditiva, nos avisará con una alarma. La pantalla también mostrará los niveles de ruido en color verde, amarillo y rojo para comprender mejor la exposición al ruido, además de registrar los niveles en decibelios, la duración del ruido y la frecuencia con la que lo sufrimos.

Vitals Score, por su parte, es otra puntuación relacionada con nuestro sueño, calculada en base a cinco métricas: la frecuencia cardíaca, la variabilidad en la frecuencia cardíaca, el ritmo respiratorio, la temperatura corporal y la saturación de oxígeno.

Nueva pantalla de ejercicio de los Galaxy Watch @GalaxyTechie | X El Androide Libre

La diferencia es que Vitals Score no se centra en el sueño de cada noche, sino que necesita los datos de al menos siete noches para generar la puntuación, y esta será más precisa cuantas más noches llevemos el reloj.

La filtración también ha revelado que la pantalla de ejercicio será rediseñada con una nueva interfaz que muestra la información habitual como la duración del ejercicio, la distancia y las calorías quemadas, además del rango de nuestra frecuencia cardíaca.

También se ha descubierto una misteriosa función que sólo funciona bajo el agua, y no está claro para qué funciona; la pantalla filtrada sólo muestra el mensaje "las medidas empiezan cuando estés bajo el agua", por lo que puede estar especialmente pensada para nadadores o buceadores.

Galaxy Watch Ultra 2 con la función Trail Run @GalaxyTechie | X El Androide Libre

Por último, la función Trail Run puede ser exclusiva del Galaxy Watch Ultra 2 y se centrará en ofrecer navegación y guía para carreras de montaña.

Según otra filtración, el Galaxy Watch 9 estará disponible en versiones de 40 mm y 44 mm, cada una disponible con conectividad LTE o simplemente Bluetooth, y en color Crema, Grafito y Plata. El Galaxy Watch Ultra 2, en cambio, sólo estará disponible en dos colores, titanio gris y titanio plata, ambas con LTE.