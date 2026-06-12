Instagram está caído: la app ha dejado de funcionar en todo el mundo para muchos usuarios

Los usuarios de Instagram están teniendo auténticos problemas para usar la red social, y no se trata de un fallo puntual. Al menos desde la pasada madrugada se han reportado fallos constantes en la aplicación y la página web, y Meta aún no ha dado una respuesta.

De hecho, Instagram no es la única app de la compañía con problemas. Facebook también está fallando de la misma manera, aunque otras apps de la misma compañía como WhatsApp están resistiendo por el momento.

Los primeros usuarios empezaron a quejarse de los fallos en Instagram aproximadamente a media noche, pero estos reportes ganaron poca atención porque poca gente se estaba viendo afectada, según reporta NordVPN.

Sin embargo, conforme la mañana ha ido avanzando, cada vez más usuarios se están encontrando con problemas para usar Instagram y Facebook. En concreto, los perfiles de usuario no cargan y no muestran las publicaciones, y de la misma manera, es difícil usar la app por las desconexiones continuas.

Mensaje de error en Instagram El Androide Libre

La página web de Instagram es la que más está fallando. Incluso entrar en la página principal resulta imposible, con el mensaje "Esta página no está disponible" apareciendo cada vez que entramos en un perfil o en la página de inicio. Sin embargo, algunos usuarios están reportando que la app funciona correctamente.

De la misma manera, la página web de Facebook está mostrando la página de inicio de sesión incluso a los usuarios que ya la tenían iniciada, y no permite entrar en la cuenta.

Noticia en actualización

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