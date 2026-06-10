WhatsApp cambia las normas: ahora permite a los usuarios guardar sus actualizaciones de estado y hasta recuperarlos

WhatsApp sigue trabajando en futuras funciones que implementará muy pronto: desde la opción para detectar spam y mensajes fraudulentos hasta el botón para cerrar sesión sin perder los chats. Ahora, la aplicación de mensajería sorprende con una herramienta que permite a los usuarios guardar sus actualizaciones de estado y hasta recuperarlos.

Las actualizaciones de estado de WhatsApp, inspiradas en el formato efímero de las historias de otras plataformas sociales, han tenido desde su nacimiento una regla inquebrantable: desaparecer por completo a las veinticuatro horas de su publicación. Sin embargo, WhatsApp está a punto de cambiar esta dinámica de forma drástica.

Según ha revelado el portal especializado WABetaInfo, la compañía propiedad de Meta ha comenzado a implementar una nueva herramienta denominada 'Archivo de estados', diseñada específicamente para conservar de manera automatizada aquellas publicaciones que ya han cumplido su ciclo de vida público.

Hasta el momento, cuando un estado caducaba, no existía ninguna opción nativa dentro de la aplicación para recuperarlo. Esta limitación resultaba especialmente frustrante para los usuarios que capturaban fotografías o vídeos directamente con la cámara de WhatsApp sin guardarlos previamente en la galería de su teléfono, o para aquellos que deseaban conservar las interacciones en las que sus contactos los habían mencionado.

La pérdida inevitable de estos archivos motivó al equipo de desarrollo a buscar una solución técnica que equilibrara la esencia temporal de la función con la necesidad de preservar recuerdos importantes.

La solución llega ahora de la mano de las versiones de prueba del sistema operativo de Google. Tras una fase inicial de desarrollo interno detectada en la versión beta para Android 2.26.18.1, la característica ha alcanzado la madurez necesaria para su despliegue técnico.

El mismo medio señala que, con la llegada de la actualización beta 2.26.23.6 a través de Google Play Store, un grupo selecto de usuarios ya puede experimentar con este archivo digital independiente.

La función para guardar estados de WhatsApp. WABetaInfo El Androide Libre

Al activarse, el sistema intercepta el contenido multimedia justo en el momento de su vencimiento y lo traslada a un rincón seguro dentro de la aplicación, evitando su eliminación permanente del dispositivo.

Un aspecto fundamental de esta nueva arquitectura de almacenamiento es la privacidad absoluta. El archivo generado es estrictamente confidencial, lo que garantiza que solo el titular de la cuenta de WhatsApp tiene los permisos necesarios para revisar, organizar o volver a compartir los estados antiguos.

El resto de los contactos seguirá viendo cómo la publicación desaparece de su feed habitual al cumplirse las veinticuatro horas obligatorias, manteniendo completamente intacta la experiencia efímera de la plataforma de cara al público exterior.

En cuanto a la usabilidad, WhatsApp ha integrado esta función de forma estratégica en el menú de ajustes, concretamente dentro del apartado de 'Almacenamiento y datos'. Una vez que el usuario activa la casilla correspondiente, la aplicación ofrece múltiples puntos de acceso para consultar el historial acumulado.

Se puede ingresar directamente desde la pestaña de 'Actualizaciones' mediante un menú desplegable, observar los elementos guardados en la sección de estados propios o utilizar el nuevo acceso directo en la pantalla de gestión de almacenamiento, donde se han habilitado filtros específicos para aislar este tipo de archivos multimedia y gestionar el espacio de forma eficiente.

Por ahora, el 'Archivo de estados' se encuentra en una fase de despliegue controlado y limitado para una pequeña porción de probadores de la versión beta en dispositivos Android.

Meta no ha facilitado todavía una fecha oficial para el lanzamiento de esta característica en la versión estable y global de la aplicación. No obstante, es muy probable que la herramienta se extienda de forma masiva a la totalidad de los usuarios durante las próximas semanas.