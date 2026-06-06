Google da una lección a la industria: los usuarios de la FitBit Air ahora pueden crear sus propias correas gratis

El pasado mes de mayo, Google sorprendió con el lanzamiento de la FitBit Air, su primera pulsera inteligente sin pantalla que es capaz de capturar datos relacionados con nuestra salud y ejercicio sin molestias ni añadidos innecesarios.

Este wearable más importante de lo que pueda parecer, porque la Air también representa la integración completa de Fitbit dentro de la plataforma de Google, cinco años después de haber sido adquirida.

Como resultado se ha creado Google Health, donde ahora se concentrarán todos los desarrollos relacionados con la salud, incluyendo los de Fitbit y los de la propia Google. Pero parece que eso era solo el principio, porque ahora Google ha dado otro paso más para demostrar que las cosas han cambiado en Fitbit.

Por sorpresa, Google ha decidido publicar toda la documentación oficial y archivos necesarios para crear correas para la Fitbit Air usando impresión 3D, abriendo la puerta a los aficionados que quieran personalizar su experiencia al extremo.

Esto es algo realmente raro en un sector en el que las compañías defienden su propiedad intelectual y sus patentes de manera agresiva; de hecho, lo habitual es lo contrario, que las empresas hagan todo lo posible, incluso optar por la vía legal, para cerrar proyectos no oficiales.

En vez de luchar contra los aficionados, Google ha decidido ayudarles. En la página oficial de la Google Store, la compañía ha publicado toda la información necesaria para crear correas no oficiales para la Fitbit Air.

Por ejemplo, se incluyen todas las especificaciones técnicas, incluyendo tolerancias y requisitos para garantizar que el dispositivo funciona correctamente (como la distancia máxima a la piel); incluso hay un listado de materiales recomendados para crear correas, incluyendo las proporciones.

Pero sobre todo, lo mejor es que Google ha publicado los archivos CAD del sensor, a partir de los cuales es posible diseñar correas que se adapten con gran precisión y así obtener un resultado similar al producto que está a la venta.

Google ha publicado los archivos CAD para crear correas para la Fitbit Air Google El Androide Libre

Recordemos que Google ya vende correas oficiales para la Fitbit Air, pero parece aceptar que una porción de usuarios está interesada en diseñar y fabricar sus propias correas, por ejemplo, con la tecnología de la impresión 3D.

Para rizar el rizo, Google ha dado el beneplácito para que cualquiera pueda vender correas para la Fitbit Air, aunque en ese caso incluye una serie de reglas que no deberían romperse, como por ejemplo, que no hagamos pasar la correa como una oficial usando los nombres de Google o Fitbit Air (aunque "compatible con Fitbit Air" y frases similares están permitidas). Para las empresas, Google ofrece la opción de recibir la marca "Made for Google" y usarla en el empaquetado si pasan el proceso de certificación.

Ahora, la pelota está en manos de la comunidad, que tiene el poder de usar esta documentación para crear todo tipo de correas. Por ejemplo, sería posible crear una correa para el bíceps en vez de para la muñeca, o para llevar el dispositivo en una tobillera o en el calzado para medir mejor la cadencia del paso.