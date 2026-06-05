Ya es oficial: llega a España Instagram Plus, la nueva suscripción de pago de la popular red social

Meta ha confirmado el lanzamiento en España de Instagram Plus, una nueva suscripción de pago de la red social que la empresa anunció oficialmente a finales del mes de mayo, junto con las suscripciones para WhatsApp y Facebook.

Esta nueva modalidad se presenta como una mejora opcional diseñada para aquellos usuarios que desean herramientas premium, mayor control sobre su cuenta e información mucho más detallada de sus estadísticas.

La compañía ha insistido en un comunicado en que el Instagram tradicional que se conoce hasta ahora no va a cambiar y seguirá siendo completamente gratuito, por lo que este servicio de pago es únicamente un añadido voluntario.

La plataforma ha iniciado hoy el despliegue global de este servicio, el cual llega al mercado europeo con una notable diferencia en su estrategia de precios.

Mientras que en Estados Unidos el coste de la suscripción mensual a Instagram Plus se sitúa en los 3,99 dólares, en los países europeos la cifra se mantiene numéricamente igual pero en la moneda local, costando 3,99 euros.

Esto se traduce en una tarifa algo más elevada para los usuarios de la eurozona debido a la conversión de divisa, aunque Meta ha aclarado que todos estos importes están sujetos a posibles cambios futuros según avance su implementación en los distintos territorios.

El paquete de ventajas de Instagram Plus se organiza en tres áreas principales, enfocadas en mejorar la interacción con los amigos, la analítica del perfil y la estética de la interfaz.

Instagram Plus. Meta El Androide Libre

En el ámbito de las relaciones, se introduce la función Story Spotlight, que da prioridad a las historias del suscriptor frente a las de los demás contactos.

También destaca Story Extend, que duplica la duración de estas publicaciones efímeras hasta alcanzar las 48 horas en pantalla.

A esto se suma la posibilidad de crear tantas listas de audiencias como se desee para segmentar quién ve cada contenido, y los Super Hearts, unas reacciones con corazones animados que estallan visualmente al celebrar las historias.

El apartado de analítica y privacidad aporta herramientas que pretenden cambiar la forma de navegar por la aplicación. La más llamativa es Story Preview, que permite ver las historias de otros usuarios de manera discreta, evitando la presión de tener que reaccionar o dejar constancia de la visualización.

En cuanto a las métricas del propio perfil, los suscriptores premium tendrán acceso a información detallada sobre las revisualizaciones de sus contenidos para descubrir cuántas veces han vuelto a verlos, además de un buscador rápido dentro de la lista de espectadores para comprobar si una persona específica ya ha visto la publicación.

Finalmente, la experiencia visual del usuario se renueva con opciones de personalización avanzadas que no estaban disponibles hasta la fecha. Los clientes premium podrán modificar la tipografía de su biografía, fijar hasta seis publicaciones en su cuadrícula de perfil y cambiar el icono de la aplicación en su teléfono por diseños exclusivos creados por la propia plataforma y por creadores independientes.

Además, se habilita la opción de subir fotografías o vídeos directamente al muro o a destacados sin que estas aparezcan en el inicio o feed principal de sus seguidores.