El reciente lanzamiento de la Fitbit Air, la nueva pulsera de actividad de Google que confirma la integración de Fitbit en Google Health confirma que la competencia en el sector de los wearables se ha calentado en el último año.

Ya no es suficiente con ofrecer un simple reloj que pueda leer las constantes vitales, es necesario aportar herramientas y funciones que ayuden a comprenderlas y a mejorar nuestras costumbres y la manera en la que hacemos ejercicio.

Hoy Samsung ha contraatacado con el lanzamiento de una nueva actualización para Samsung Health, que aprovecha mejor los datos de salud obtenidos con el Galaxy Watch para mejorar la gestión diaria de la salud.

Un buen ejemplo de esto es Vitals, una nueva función que representa la evolución de la típica puntuación de salud que ya tienen muchas apps, pero mejor adaptada a lo que realmente necesitamos: que nos avise si pasa algo malo.

Cuando nos despertamos, Vitals analizará cinco bioseñales clave registradas durante la noche, incluyendo frecuencia cardiaca, variabilidad de la frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, temperatura de la piel y niveles de oxígeno, y las comparará con nuestra auténtica línea base de reposo.

La nueva función Vitals de Samsung Health Samsung El Androide Libre

El sistema solo enviará notificaciones cuando detecte desviaciones verdaderamente significativas; de esta manera, sabremos si necesitamos descansar más o si estamos incubando una enfermedad, pero no nos agobiará tener que recibir este tipo de información todos los días.

Hablando de puntuaciones, Samsung ha presentado el nuevo Heart Health Score, una nueva métrica sobre la salud de nuestro corazón que se basa en los datos de Vascular Load, una función lanzada el año pasado que monitoriza el estrés vascular.

El nuevo Heart Health Score de Samsung Health Samsung El Androide Libre

Combinando esa información con otros datos relacionados como el sueño, el estrés y la actividad, se genera una puntuación que muestra cómo los hábitos a largo plazo influyen en el bienestar del usuario.

Por su parte, si hacemos ejercicio nos interesará Daily Cardio Load, que mide la carga cardiovascular acumulada, calculando la carga diaria y la capacidad máxima de entrenamiento para recomendar objetivos de entrenamiento y tiempos de descanso acordes a lo que necesitamos sin riesgo de agotamiento o lesión.

El nuevo Fitness Index de Samsung Health Samsung El Androide Libre

Por último, Fitness Index nos permitirá hacer un seguimiento de nuestro progreso, comprobando que nuestros ejercicios están funcionando. Esta función analiza métricas como la frecuencia cardíaca, el VO2 máximo, y los pasos diarios en comparación con otros usuarios similares. De esta manera, puede mostrar nuestras debilidades y fortalezas junto con objetivos personalizados.

Todas estas novedades vienen con un rediseño de la app de Samsung Health, que ahora divide la interfaz en cinco secciones: Sleep, Activity, Nutrition, Mindfulness y Vitals. La pantalla de inicio se ha convertido en un centro desde el que acceder a consejos diarios de bienestar junto con nuestro Energy Score generado por IA.

El punto fuerte de Samsung siempre ha estado en su ecosistema, y eso se nota con funciones como la que usa los micrófonos del Galaxy Watch para monitorizar el ruido ambiental, lo que nos puede ayudar a proteger nuestros oídos.

Además, Samsung ya ha adelantado que la próxima generación de los Galaxy Watch se centrará en esta nueva versión de Samsung Health y en usar inteligencia proactiva.