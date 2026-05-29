Revolución en la gama media y baja de smartphones: MediaTek presenta su nuevo chip, y deja en ridículo a Google

Tradicionalmente, los usuarios de móviles baratos se han tenido que conformar con versiones antiguas del hardware usado en los modelos más caros; es algo lógico, pero ahora MediaTek acaba de romper esa lógica.

El anuncio del Dimensity 7500 puede ser uno de los más importantes para el sector de la gama baja y media, porque por primera vez los usuarios podrán presumir de no estar tan por detrás, o incluso de igualar a los grandes.

La clave se encuentra en los núcleos. Los chips usados por marcas como Xiaomi, realme o Samsung para las gamas bajas suelen estar basados en diseños viejos para ahorrar en costes; por ejemplo, el Dimensity 7400 usa una combinación de núcleos Cortex-A78 y Cortex-A55 que ya tienen media década encima.

En cambio, el Dimensity 7500 da el salto a los nuevos diseños de ARM, los núcleos C1 Pro y C1 Nano; solo eso ya supondrá una mejora notable en rendimiento y eficiencia, incluso si las frecuencias se mantienen en el mismo rango.

En concreto, MediaTek ha optado por incluir cuatro núcleos ARM C1 Pro que funcionan a 2,6 GHz, junto con cuatro núcleos C1 Nano a 2.0 GHz; cada tipo de núcleo se activa dependiendo de las exigencias de cada momento para ahorrar batería.

Esto es llamativo porque aún quedan muchos chips con núcleos antiguos, y no hace falta mirar muy lejos para encontrarlos. Un buen ejemplo es el Tensor G5 usado por Google en el Pixel 10, que sigue usando núcleos Cortex-X4, Cortex-A725 y Cortex-520.

Por supuesto, esto no significa que si compras uno de los próximos móviles con Dimensity 7500 vayas a obtener un mejor rendimiento que un Pixel 10; Google se aseguró de usar frecuencias elevadas, de hasta 3,78 GHz, para asegurar la suficiente potencia.

Sin embargo, sobre el papel el Dimensity 7500 puede sorprender, si bien no en tareas que utilicen un único núcleo (2,6 GHz es demasiado bajo), pero sí en tareas multinúcleo como ciertas apps y en situaciones de multitarea. Y lo mejor de todo es que lo hará consumiendo menos batería y alargando el uso del smartphone.

MediaTek afirma que todo esto representa una mejora notable en la eficiencia energética, de entre el 5 y el 9% en aplicaciones de uso diario, y de entre el 4 y el 7% en videojuegos; parece poco, pero en la práctica debería notarse mucho.

Pero sobre todo, notaremos una mejora del rendimiento. La transcodificación de vídeo ha mejorado en un 68%, la transferencia de archivos en un 40% y el cambio entre apps un 30% respecto a la pasada generación. Los móviles que lleven este chip se notarán más rápidos en tareas habituales.

De la misma manera, MediaTek ha adoptado mejoras importantes en la TPU, que está ganando cada vez más importancia para la ejecución de funciones de IA de manera local y sin depender de la nube, con una mejora del 100% en rendimiento respecto a la pasada generación.

Por ejemplo, la nueva NPU 850 integrada en el Dimensity 7500 será capaz de funciones como la transcripción de voz a texto, respuestas contextuales y resumen de notificaciones sin necesidad de una conexión a Internet. Por último, el procesador gráfico es un ARM Mali-G625 MC2.

El Dimensity 7500 también será una puerta de entrada a nuevas tecnologías y capacidades. Por ejemplo, es compatible con pantallas con una frecuencia de refresco de 144 Hz, y soporta cámaras de hasta 200 Mpx con grabación de vídeo 4K HDR de hasta 30 fps con color de 10 bits. En conectividad, trae WiFi 6E y Bluetooth 5.4.

Los primeros dispositivos con el Dimensity 7500 llegarán este año, y Xiaomi será una de las primeras marcas en usarlo.