Ya es oficial: Instagram está convirtiendo los Reels en la pestaña de inicio de la aplicación en España

Instagram está a punto de dar uno de los saltos visuales más importantes de su historia reciente. En su continuo pulso por dominar el formato de vídeo corto, la red social de Meta ha comenzado a probar en España un rediseño que altera por completo la experiencia de usuario, haciendo que los Reels sean lo primero que veas al abrir la aplicación.

Con este movimiento, los usuarios dirán adiós al clásico muro de fotografías nada más entrar. A través de esta nueva actualización, a la que en EL ESPAÑOL - El Androide Libre hemos tenido acceso, Instagram busca que la inmersión en el contenido de vídeo sea totalmente instantánea, acercando su interfaz a la de su principal competidor, TikTok, y priorizando el consumo rápido de contenido audiovisual.

Según las imágenes que ya han empezado a aparecer a algunos usuarios españoles, como es nuestro caso, el nuevo diseño reestructura las prioridades de la plataforma. Al tocar el icono de Instagram, la aplicación te llevará directamente a un Reel a pantalla completa, eliminando el paso intermedio de navegar por las publicaciones tradicionales.

Para no perder el contacto del día a día, el popular carrusel de historias seguirá estando visible en la parte superior de la pantalla, justo por encima de los vídeos.

Por su parte, las fotografías de las cuentas a las que sigues no desaparecen, pero quedan relegadas a un segundo plano, situando el muro clásico a tan solo un toque de distancia.

Los Reels en la pestaña de inicio de Instagram. Chema Flores El Androide Libre

Por el momento, este rediseño no es global, sino que Instagram lo está desplegando de manera escalonada mediante un sistema de acceso anticipado.

A los usuarios seleccionados les aparecerá una pantalla fucsia invitándoles a probar la nueva función.

Al aceptar la invitación, el diseño no cambia inmediatamente, sino que el perfil es añadido a una lista de espera. La aplicación confirmará posteriormente este estado con un mensaje indicando que pronto se podrá disfrutar de un espacio de inicio completamente renovado.

Para aquellos más puristas que prefieran la experiencia tradicional de Instagram centrada en la fotografía, hay buenas noticias. Meta ha confirmado en esta misma pantalla de aviso que el cambio no es obligatorio ni definitivo.

Los usuarios tendrán la libertad de volver a la versión anterior en cualquier momento accediendo a la configuración de la aplicación. Pese a esta opción de marcha atrás, la prueba piloto confirma la firme estrategia de la compañía por apostar todo al formato de vídeo vertical, buscando retener la atención de la audiencia desde el primer segundo de uso.