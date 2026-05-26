Este va a ser el móvil de Samsung más recomendable en muchos años: las cámaras del Galaxy S27 Pro se filtran

Si bien los Galaxy S26 siguen siendo de los móviles Android más recomendables, no es menos cierto que trajeron pocas novedades respecto a la pasada generación; a juzgar por los rumores, eso no se va a repetir con los Galaxy S27.

Y es que todo indica que Samsung finalmente va a introducir un nuevo modelo llamado "Pro" que puede cambiar completamente la manera en la que entendemos la gama de smartphones de la compañía y puede convertirse en el modelo más recomendable.

No en vano, las filtraciones apuntan a que este Galaxy S27 Pro será muy parecido al Galaxy S27 Ultra, pero tendrá un precio de partida muy inferior; así que puede tener la mejor relación calidad/precio no solo de Samsung, sino probablemente de todo el sector.

El Galaxy S27 Pro será básicamente un Galaxy S27 Ultra, pero con una pantalla más pequeña; y no decimos esto por decir, ya que la última filtración revela que hasta las cámaras serán prácticamente idénticas.

En concreto, la filtración publicada en Corea del Sur detalla que la cámara principal del Galaxy S27 Pro usará el mismo sensor de 200 Mpx que el Galaxy S27 Ultra, y que la historia se repetirá con las cámaras secundarias.

Posible diseño del Galaxy S27 Pro y Galaxy S27 Ultra yeux1122 El Androide Libre

La segunda cámara del Galaxy S27 Pro será un gran angular con una resolución de 50 Mpx, que también será compartida con el Galaxy S27 Ultra.

Por último, la tercera cámara contará con un sensor de 50 Mpx ALoP (All Lenses on Prism) con un zoom óptico de 3,5 aumentos; aquí es donde se encuentra la única diferencia, ya que en el Galaxy S27 Ultra esta cámara contará con 5 aumentos.

De esta manera, con estas tres cámaras Samsung pretende ofrecer un elevado rendimiento en fotografía en ambos modelos; a menos que realmente necesitemos un zoom más elevado y una pantalla más grande, habrá pocos motivos para no comprar un Galaxy S27 Pro.

Por supuesto, el lector probablemente se habrá dado cuenta de que falta una cámara; al fin y al cabo, el Galaxy S26 Ultra tiene cuatro sensores en la trasera. Sin embargo, la filtración asegura que Samsung va a eliminar esa cuarta cámara y se quedará sólo con tres, porque considera que no merece la pena meter un segundo sensor con telefoto con un aumento inferior de 3 aumentos.

Esto también supone que los Galaxy S27 pueden venir de la mano de un nuevo diseño, en el que las cámaras ya no estarían dispuestas en vertical como en las últimas generaciones, sino que estarán en horizontal como en los Google Pixel, un diseño que otras marcas ya han adoptado.