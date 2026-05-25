Si tu Chromecast ha dejado de funcionar, haz esto ahora mismo: Google la lía y deja a los usuarios con un pisapapeles

Hace ya casi dos años que Google dijo adiós al Chromecast con el lanzamiento del Google TV Streamer, su nuevo reproductor multimedia para el televisor; afortunadamente, los usuarios de Chromecast no iban a ser abandonados e iban a seguir recibiendo actualizaciones.

Sin embargo, el pasado fin de semana muchas unidades del Chromecast original dejaron de funcionar, sin aviso y de repente. En concreto, usuarios de redes sociales y Reddit se empezaron a quejar de que los dispositivos ya no funcionaban con Google Cast y no podían recibir vídeo de su smartphone, por ejemplo.

En parte, no era algo sorprendente. Google terminó el soporte del primer modelo de Chromecast el pasado 2023, y desde entonces no ha lanzado ninguna actualización del sistema. De hecho, estos dispositivos ya no son compatibles con algunas de las apps más usadas.

Sin embargo, mucha gente sigue usando los Chromecast para retransmitir vídeo desde otros dispositivos, y algunas apps y el navegador web siguen funcionando, así que no han tenido motivos para actualizar.

Eso parecía haber terminado la semana pasada, cuando todos los Chromecast de la primera generación dejaron de funcionar correctamente; para sumar a la confusión, no hubo ningún tipo de anuncio oficial de parte de Google.

Afortunadamente, hoy la compañía por fin ha respondido, y lo mejor de todo es que parece que se trató de un simple error que ya ha sido subsanado. En declaraciones a Android Authority, la compañía confirmó la existencia de un "problema en algunos servicios en dispositivos Chromecast".

No hemos tenido que esperar mucho, porque ahora Google ha confirmado que el fallo ha sido resuelto con una actualización y que los Chromecast ahora pueden retransmitir el mismo tipo de contenido que podían antes.

Por lo tanto, si tenemos un Chromecast de la primera generación y nos hemos encontrado con que habíamos perdido esa función tan básica, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que hemos actualizado nuestro dispositivo.

Además, Google ha pedido a los usuarios que le informen si sufren de más problemas, lo cual es una buena noticia porque indica que la compañía no ha abandonado completamente este dispositivo ni a sus usuarios.

Esto es algo llamativo en el buen sentido porque, como ya hemos dicho, Google terminó con el soporte de la primera generación del Chromecast hace casi tres años, y eso normalmente supone no volver a recibir actualizaciones de ningún tipo, ni de funciones ni de seguridad.

A eso hay que sumar que Google continúa dando soporte a los modelos más modernos del Chromecast. De hecho, recientemente el Chromecast con Google TV ha recibido una gran actualización que trae la experiencia de Gemini a nuestro televisor.

Recordemos que Gemini ya llegó al Google TV Streamer como una nueva manera de encontrar películas, series y todo tipo de contenido usando IA generativa; pero esta experiencia no es exclusiva del modelo más reciente, y también está llegando a los modelos antiguos.