La búsqueda de Google cambia para siempre: con más IA y funciones que nunca para no tener que visitar páginas

No ha sido ninguna sorpresa que la IA sea la protagonista del Google I/O 2026, como tampoco lo ha sido que Google haya decidido continuar su estrategia de cambiar uno de sus pilares, el buscador de Google.

La IA está ganando tanta importancia en el buscador de Google, que la compañía se quiere asegurar de que no volvemos a usar los resultados de siempre. A partir de ahora, los resultados generados por IA mostrarán un recuadro justo encima de los resultados para que podamos seguir usando la IA con más preguntas relacionadas.

Después del Modo IA en Google, la compañía ha presentado la siguiente revolución, el lanzamiento de los agentes en la búsqueda. Un agente es un programa especializado que usa IA para tareas concretas en segundo plano, y tiene un gran potencial en el buscador.

Por ejemplo, el buscador de Google ahora es capaz de hacer búsquedas continuas sobre contenido en el que estemos interesados, como la evolución de un deportista o la evolución de las acciones en bolsa de las compañías en las que estemos interesados, con notificaciones en tiempo real. Otro ejemplo consiste en encontrar las mejores ofertas de un producto que queramos comprar.

Google quiere usar los agentes para crear una experiencia completamente personalizada para cada usuario, generando todo tipo de contenido directamente en el buscador en vez de dirigirlo a una página web que tenga la respuesta.Por ejemplo, si preguntamos "cómo los agujeros negros afectan al espacio tiempo", el buscador generará una animación única que nos permitirá cambiar la masa del agujero negro para ver los efectos de manera visual, y podremos modificar esta pequeña 'app' para que muestre más datos.

Buscador de Google Google El Androide Libre

Estas animaciones y contenido interactivo son generados de manera única para cada usuario, gracias a la adopción del nuevo Gemini 3.5 Flash, lo que también permite crear todo tipo de mini aplicaciones que nos permiten desde generar un planeador de vacaciones hasta un registro de comidas semanales.

Estas funciones estarán disponibles a partir de este verano para todos los usuarios de Google, aunque los suscriptores a Google AI Pro y Ultra tendrán acceso a funciones adicionales.

Carrito universal para todas las compras

Mucha gente usa Google para encontrar productos para comprar, y por eso, Google ha potenciado el uso de agentes para compras en el buscador en sitios como Amazon, Etsy, Shopify, Microsoft, Meta, Carrefour, Paypal y más.

El agente puede recibir indicaciones, como el tipo de producto que buscamos, en qué color, el rango de precios en el que debería estar y el método de pago por defecto. Se generará una factura electrónica segura para el consumidor y para el vendedor.

Carrito de compra universal de Google Google El Androide Libre

Google también ha presentado un carrito electrónico universal, que puede ser adoptada por todas las tiendas web, que nos permite añadir productos desde cualquier sitio y hacer la compra en un único lugar.

Esto abre la puerta a posibilidades como que la cesta detecte que dos productos no son compatibles entre sí (como un procesador y una placa base de ordenador), o que la cesta nos avise de que podemos comprar un poco más para obtener envío gratuito u otro tipo de oferta.