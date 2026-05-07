Samsung logra un hito histórico: el Galaxy Watch ya es capaz de predecir desmayos con 5 minutos de antelación

El uso de wearables para mejorar nuestra salud ya está bien documentado, pero lo notable es que apenas hemos rascado la superficie de lo que es posible; ahora, Samsung ha demostrado otra posible utilidad de estos dispositivos que nos puede salvar la vida.

La compañía ha presentado hoy los resultados de un estudio clínico que marca un antes y un después en el sector de los wearables. A través de una investigación conjunta con el Hospital Gwangmyeong de la Universidad Chung-Ang, en Corea del Sur, Samsung ha validado una tecnología capaz de predecir el síncope vasovagal (VVS por sus siglas en inglés) con una alta precisión utilizando únicamente los sensores de un Galaxy Watch 6.

El síncope vasovagal es la causa más común de desmayo y ocurre cuando la frecuencia cardíaca y la presión arterial caen de forma repentina, generalmente por estrés o fatiga.

Aunque el desmayo por sí solo no suele ser letal, la pérdida de conocimiento inesperada conlleva riesgos graves de lesiones secundarias, como fracturas de hueso o conmociones cerebrales debido a las caídas.

El avance se basa en el análisis de la variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV) mediante el sensor de fotopletismografía (PPG) del reloj.

Los investigadores evaluaron a 132 pacientes con síntomas de síncope y, mediante un algoritmo de inteligencia artificial, el sistema logró predecir los episodios inminentes con un margen de hasta 5 minutos antes de que ocurrieran.

Un paciente con un reloj inteligente Samsung Galaxy Watch Samsung El Androide Libre

En términos de eficacia, el modelo alcanzó una precisión del 84,6 %, operando con una sensibilidad del 90 %. Este margen de tiempo es crucial, ya que permite al usuario buscar un lugar seguro, sentarse o pedir ayuda antes de perder el conocimiento, evitando así el impacto de una caída descontrolada.

"Hasta un 40 % de las personas experimenta síncope vasovagal a lo largo de su vida, y un tercio sufre episodios recurrentes", ha señalado el profesor Junhwan Cho, del Departamento de Cardiología del Hospital Gwangmyeong.

Según el experto, una alerta temprana podría reducir drásticamente la incidencia de lesiones traumáticas en estos pacientes.

Por su parte, Jongmin Choi, responsable del Grupo de I+D de Salud de Samsung, ha subrayado que este estudio es un ejemplo de cómo la tecnología 'wearable' está "desplazando el enfoque sanitario desde el tratamiento posterior hacia un modelo de cuidado preventivo".

Los resultados de esta investigación han sido publicados en el volumen 7 de la revista científica European Heart Journal – Digital Health.

Aunque la tecnología ha demostrado su viabilidad en un entorno clínico controlado con el Galaxy Watch 6, Samsung todavía no ha confirmado una fecha exacta para el despliegue de esta función mediante una actualización de software para el público general.

Este descubrimiento sitúa al ecosistema Galaxy, que recientemente ha integrado funciones de detección de apnea del sueño y análisis de salud cognitiva, como una herramienta de monitorización médica cada vez más sofisticada y menos dependiente de equipos hospitalarios complejos.