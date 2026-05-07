Nothing se va tiñendo de color poco a poco: volverá a lanzar estos icónicos auriculares en una nueva terminación azul

El diseño es uno de los elementos irrenunciables para Nothing y con el próximo lanzamiento lo demuestra.

La compañía con sede en Londres ha anunciado la vuelta de uno de sus auriculares más icónicos, los Open (ear) en una nueva terminación azul. "Del cielo al mar, el azul está en todas partes — y ahora también forma parte de Ear (open)", ha expresado a través de un comunicado.

Estos auriculares abiertos llegaron al catálogo de Nothing en septiembre de 2024 y desde entonces se han colocado como la única opción de la compañía para tener unos auriculares abiertos que permiten escuchar música sin aislarte del mundo que te rodea.

Los auriculares se lanzaron entonces en un único color blanco, que estaba rematado por una pieza negra y transparente en la parte superior, así como con una pequeña terminación metálica en la inferior. A falta de conocer más detalle antes de la revelación de la semana que viene, los nuevos auriculares apostarán por la terminación azul en lugar de la blanca habitual.

Con la llegada del color azul a estos auriculares no quiere decir que Nothing vaya a cambiar su enfoque, y es que Carl Pei —CEO de la compañía— es claro: "nuestra ambición a largo plazo es que la tecnología vuelva a ser divertida e inspirar la creatividad. Cuando era niño, la tecnología era emocionante. Por eso trabajo en esta industria", comentaba en una entrevista a este periódico.

Sí es cierto que con el lanzamiento de la familia de móviles Phone (4a) Nothing ha lanzado cada vez más dispositivos con un toque de color.

Precisamente apostaron por la tonalidad azul en el Phone (4a), el modelo más asequible de los lanzados este año. Pese a su color azul, mantiene las características transparencias de la compañía así como su preciada e icónica interfaz glyph.

En el caso del Phone (4a) Pro y de sus auriculares Headphone (a) también añadieron el rosa entre las terminaciones disponibles. Estas mayor variedad de colores le ha permitido a la compañía acercarse a un público cada vez mayor que busca dispositivos diferentes con los que distanciarse del resto de marcas.

Uno de los mayores éxitos de la compañía es la comunidad que está creando en torno a sus productos, ecosistema y lanzamientos.

Precisamente, el dispositivo que más toques de color ha tenido es el Phone (3a) Community Edition, una exclusiva tirada de 1.000 unidades donde el color y las transparencias era la seña de identidad del diseño. Un modelo que se agotó rápidamente y fue un éxito para reforzar el vínculo con los fans.