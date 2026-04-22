WhatsApp cambiará para siempre: prueba los resúmenes de IA para los mensajes no leídos de múltiples chats

WhatsApp, la aplicación de mensajería más popular en España, sigue trabajando en novedades que mejoren la experiencia de uso de la plataforma. Tras lanzar WhatsApp Plus en Europa y probar los nombres de usuario, ahora la aplicación tiene en mente incluir resúmenes de inteligencia artificial (IA) para los mensajes no leídos de múltiples chats.

Según informan desde WABetaInfo, WhatsApp está ampliando su función de resúmenes con inteligencia artificial integrada para incluir el contexto de los mensajes no leídos en varios chats.

Una función que la aplicación ya está probando, que permitirá a los usuarios generar resúmenes privados de sus chats leídos y que ha aparecido en la versión beta de WhatsApp para Android, concretamente en la 2.26.12.10.

Hasta ahora, la posibilidad de resumir conversaciones mediante IA en WhatsApp requería entrar chat por chat, lo cual, ante una gran acumulación de notificaciones, seguía resultando poco práctico. Con esta nueva actualización, el objetivo de Meta es simplificar radicalmente el proceso.

La plataforma planea añadir un nuevo botón directamente en la bandeja de entrada, justo en la sección de mensajes no leídos. Al pulsarlo, la inteligencia artificial elaborará una sinopsis conjunta de todas las conversaciones pendientes. Esto permitirá al usuario ponerse al día de un solo vistazo, ahorrando tiempo y evitando tener que abrir cada ventana de chat individualmente.

Los resúmenes de IA para mensajes no leídos en chats múltiples en WhatsApp. WABetaInfo El Androide Libre

El uso de inteligencia artificial para leer y resumir conversaciones personales levanta lógicas preocupaciones sobre la confidencialidad, pero se busca una privacidad blindada mediante la tecnología Private Processing (Procesamiento Privado) de Meta.

El primer pilar fundamental de esta tecnología es ofrecer un entorno aislado y seguro, ya que los mensajes se procesan en un Entorno de Ejecución Confiable (TEE, por sus siglas en inglés), lo que significa que el análisis de la IA ocurre en un espacio completamente hermético.

Además, existe un compromiso de cero almacenamiento de datos. La IA lee temporalmente el texto para generar el resumen, pero no lo almacena bajo ninguna circunstancia una vez finalizada la tarea, asegurando que ni WhatsApp ni Meta tengan acceso al contenido original de los chats ni a los resúmenes generados.

A esto se suma un anonimato garantizado, ya que la información viaja cifrada a través de canales seguros que utilizan técnicas avanzadas como Oblivious HTTP. Esto impide que la empresa matriz pueda vincular las solicitudes de resumen con un número de teléfono o usuario específico.

A pesar del alto nivel de seguridad prometido, se trata de una herramienta que mantiene el compromiso con el control del usuario, por lo que será completamente opcional. Aquellos que deseen mantener su experiencia tradicional intacta podrán hacerlo, ya que será necesario activar la función manualmente desde los ajustes de la aplicación.

Aunque los primeros indicios de este desarrollo surgieron en Android, el mismo medio ha confirmado que el equipo también está trabajando en su equivalente para iPhone, detectándose en la reciente versión beta de iOS (26.15.10.71) a través de TestFlight.

Por el momento, la función se encuentra en fase de desarrollo interno y todavía no está disponible para los probadores beta. Habrá que esperar a futuras actualizaciones para que WhatsApp inicie su despliegue oficial y podamos, por fin, gestionar esa abrumadora lista de chats pendientes con un solo toque.