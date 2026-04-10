El Samsung Galaxy Z Flip 8 se filtra: así será el 'arma secreta' contra la que Apple no tendrá respuesta todavía

Ya queda menos para la presentación de la nueva gama de plegables de Samsung; al igual que en años anteriores, el próximo mes de julio debería producirse la presentación de la nueva estrella de la gama, el Galaxy Z Fold Wide desarrollado en respuesta al nuevo iPhone Ultra.

Sin embargo, viene bien no olvidar que los Galaxy Z Fold nunca han sido los plegables más vendidos de Samsung; ese honor lo han tenido los Galaxy Z Flip, que han representado entre un 60% y un 70% de la producción anual de plegables.

Los motivos son obvios: los Flip son más baratos y accesibles, pero también son más prácticos y bonitos para el usuario medio que no necesita una pantalla grande para multitarea como la del Fold, gracias a su reducido tamaño.

En ese contexto, la gran filtración del Galaxy Z Flip 8 ya está aquí, de manos de MyMobiles, y revela el que puede ser el dispositivo más vendido de la gama y visto de otra manera, el más importante.

Sin embargo, a juzgar por esta filtración, Samsung ha optado por no reinventar la rueda con el Galaxy Z Flip 8, que será muy parecido al Galaxy Z Flip 7 lanzado el pasado verano hasta el punto de que puede ser difícil distinguirlos.

Imagen renderizada del Samsung Galaxy Z Flip 8 MyMobiles

No en vano, la principal diferencia que muestran las imágenes renderizadas a partir de los archivos CAD es que el Z Flip 8 será medio milímetro más fino cuando esté cerrado, pasando de 13,7 mm a 13,2 mm, algo que será prácticamente imposible de notar para cualquier usuario, incluso teniendo los dos móviles en la mano.

De la misma manera, el diseño es idéntico respecto a la generación actual. No se esperan grandes mejoras en la pantalla exterior, que seguirá siendo de 4.1 pulgadas, ni tampoco en la pantalla interior, que seguirá siendo de 6,9 pulgadas.

Las características técnicas del Galaxy Z Flip 8 aún son un misterio, pero debería estar basado en el nuevo Exynos 2600 igual que el Galaxy S26, con la mejora de rendimiento que trae bajo el brazo.

Imagen renderizada del Samsung Galaxy Z Flip 8 MyMobiles

El Flip 8 también seguirá usando dos cámaras en la parte trasera, aunque por el momento no está claro si traerán nuevos sensores respecto a la generación anterior. En definitiva, el Galaxy Z Flip 8 traerá pocas sorpresas, pero eso puede ser bueno.

Y es que es obvio que Samsung quiere que el Galaxy Z Flip 8 siga siendo uno de los móviles plegables más asequibles, y que ha introducido pocas modificaciones para evitar una subida de precios pese a la crisis de la memoria RAM.

Este año, si los usuarios quieren un plegable revolucionario, tendrán que optar por el Galaxy Z Fold Wide, pero eso deja al Galaxy Z Flip 8 en una buena situación para seguir vendiendo muchas unidades. No en vano, es el dispositivo para el que Apple no tiene alternativa todavía.