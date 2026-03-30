Ni WhatsApp ni FaceTime, los móviles Android y iPhone van a poder hacerse llamadas de vídeo sin instalar apps
La nueva versión del estándar de mensajería RCS adoptado por iOS y Android añade compatibilidad con llamadas de vídeo.
Más información: RCS: Todo lo que tienes que saber del sucesor del SMS
La GSMA ha anunciado la versión 4.0 de RCS, el protocolo de mensajería instantánea que se va a expandir para ofrecer conectividad mejorada y ampliada para todos los smartphones, sin importar si usan Android o iOS.
RCS saltó a la fama por acabar con la brecha en mensajería instantánea que había entre móviles de diferentes marcas, al estandarizar funciones como el cifrado de extremo a extremo o los mensajes con contenido multimedia, como fotos.
Como estándar abierto, cualquier fabricante puede adoptar RCS, y aunque inicialmente Google y Android fueron los primeros y únicos, finalmente Apple también lo adoptó, permitiendo el envío de mensajes multimedia entre móviles Android y iPhone.
La nueva versión de RCS puede conseguir lo mismo, pero con las llamadas de vídeo. La GSMA ha anunciado que las videollamadas nativas son una de las grandes novedades de RCS 4.0, y funcionan de manera similar a WhatsApp y otras apps de mensajería.
Con el nuevo estándar MIVC (Messaging-Initiated Video Calls) será posible pasar desde un chat a una videollamada, ya sea individual o de grupo, con solo dar un toque y sin necesidad de abrir una app por separado.
En efecto, de esta manera podemos usar la app de Mensajes que viene instalada por defecto en todos los smartphones modernos para hacer videollamadas con cualquiera de nuestros contactos y sin importar la marca de móvil que tengan.
La GSMA tiene como objetivo "asegurar la continuidad de la conversación", permitiendo que los miembros de un grupo se unan a una llamada de vídeo en cualquier momento, sin necesidad de aceptarla cuando empezó.
Otra gran novedad de RCS es el texto enriquecido, que nos permitirá dar formato a los mensajes incluyendo las negritas, la cursiva y el tachado directamente en la app de mensajes.
De esta manera, podremos dar un toque diferente a nuestros mensajes de texto, como ya es posible hacer en apps de mensajería dedicadas. Para los móviles que no soporten RCS 4.0, se añadirá una versión en texto plano que no mostrará código 'raro'.
Por último, el envío de fotos, audio y vídeo se verá mejorado en RCS 4.0, con los dispositivos ganando la capacidad de 'negociar' el mejor formato que usar para esos archivos y la mejor codificación para conservar la calidad todo lo que sea posible.
De esta manera, los vídeos e imágenes que recibamos como mensajes se deberían ver mucho mejor y sin pérdida de calidad, ofreciendo una experiencia más consistente entre diferentes dispositivos.
El estándar RCS 4.0 ya está terminado, pero su adopción ahora depende de los fabricantes y las operadoras que deben implementarlo y activarlo, un proceso que puede durar meses o incluso años como ha demostrado Apple.