Ya es oficial: OpenAI cierra Sora, su plataforma de generación de vídeos con IA, un año después de su lanzamiento en España

OpenAI, empresa liderada por Sam Altman y creadora de ChatGPT, anunció Sora en febrero de 2024, su herramienta de inteligencia artificial (IA) para crear vídeos realistas a partir de descripciones que terminó llegando a España en febrero de 2025.

Una plataforma que se volvió viral y popular en todo el mundo, llegando incluso OpenAI a lanzar Sora 2 en octubre de 2025, pero que, apenas un año después, cierra oficialmente, según ha confirmado OpenAI en redes sociales.

"Nos despedimos de Sora. A todos los que crearon con Sora, lo compartieron y construyeron una comunidad a su alrededor: gracias. Lo que crearon fue importante y sabemos que esta noticia es decepcionante", ha señalado el equipo de Sora en su perfil de X (Twitter).

En dicho mensaje, el equipo de Sora también ha indicado que pronto compartirán más información al respecto, entre la que se incluirán los plazos para la aplicación y su interfaz de programación (API).

Una noticia que ha pillado por sorpresa a todo el mundo y más teniendo en cuenta que el pasado mes de diciembre Disney anunció que invertiría mil millones de dólares en OpenAI.

We’re saying goodbye to the Sora app. To everyone who created with Sora, shared it, and built community around it: thank you. What you made with Sora mattered, and we know this news is disappointing.



We’ll share more soon, including timelines for the app and API and details on… — Sora (@soraofficialapp) March 24, 2026

Dicha inversión permitiría que las herramientas de IA de OpenAI, como ChatGPT y Sora, utilizasen sus personajes y propiedades para generar vídeos cortos a partir de las indicaciones de los usuarios.

El cierre de Sora deja también sin efecto el acuerdo que OpenAI había alcanzado con Disney, según NBC News. El pacto habría permitido a los usuarios generar vídeos con más de 200 personajes de Disney, Marvel, Star Wars y Pixar.

Un portavoz de Disney, por su parte, ha asegurado al mismo medio que respetan "la decisión de OpenAI de abandonar el negocio de la generación de vídeo y reorientar sus prioridades hacia otros ámbitos".

"Seguiremos colaborando con plataformas de IA para encontrar nuevas formas de conectar con los fans allí donde se encuentren, adoptando de manera responsable nuevas tecnologías que respeten la propiedad intelectual y los derechos de los creadores", ha añadido el portavoz.

Sora

Cabe recordar que el acuerdo no estuvo exento de polémica. El Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA, por sus siglas en inglés) se mostró crítico con el pacto entre OpenAI y Disney, advirtiendo de que continuaría luchando para proteger los derechos creativos de sus miembros frente al avance de la inteligencia artificial.

El gremio, que ya protagonizó una histórica huelga en 2023 en parte motivada por el impacto de la inteligencia artificial en la industria, ve en este tipo de acuerdos una amenaza directa para los trabajadores creativos de Hollywood.