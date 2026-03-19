Punta de 300 km/h y casi 1.000 caballos, el nuevo SUV de Xiaomi es oficial y puede hacer olvidar a Porsche y Ferrari

Mientras el renovado Xiaomi SU7 empieza a circular por las calles españolas, el fabricante sigue expandiendo su gama de coches eléctricos en China; ahora le toca el turno a una nueva versión de su modelo SUV, el YU7 GT.

El Xiaomi YU7 GT ha sido registrado en el catálogo de coches de "nueva energía" del Ministerio de Industria e Información del gobierno chino, como es obligatorio para todos los nuevos modelos antes de su lanzamiento al público general.

Como esa información es de acceso público, ha revelado que el Xiaomi YU7 GT es la versión deportiva del Xiaomi YU7 lanzado a mediados del año pasado, de la misma manera que el Xiaomi SU7 Ultra es una versión modificada del SU7 original.

La filosofía del YU7 GT es la misma que la del SU7 Ultra: sacar el máximo partido posible a los motores eléctricos y baterías para alcanzar el máximo rendimiento, al mismo tiempo que se realizan modificaciones en el chasis y la carrocería para adaptarse a las altas velocidades que podrá alcanzar.

¿Cómo de altas? El Xiaomi YU7 GT ha sido registrado con una velocidad máxima de 300 km/h, una locura para cualquier coche y especialmente uno tan grande como un SUV, y ya ni digamos de un coche eléctrico.

Para conseguir ese rendimiento, Xiaomi ha registrado el YU7 GT con un motor frontal de 288 kW y un motor trasero de 450 kW; la combinación de ambos alcanza los 738 kW, que es el equivalente a 990 caballos.

Estamos hablando de cifras que solo hemos visto en los modelos más deportivos de marcas como Porsche o Mercedes-Benz, y que entra en el territorio de Ferrari. De hecho, el SUV de Ferrari, el Purosangue, alcanza los 310 km/h como máximo.

Xiaomi YU7 GT Xiaomi

El YU7 GT también ha recibido modificaciones visuales y aerodinámicas respecto al modelo básico, aunque a juzgar por las fotografías del registro oficial no son tantas como las que recibió el SU7 Ultra.

A simple vista, podemos ver que el frontal ha sido modificado con una mayor entrada de aire, para mejorar la refrigeración del conjunto de baterías y evitar caídas súbitas de rendimiento, uno de los grandes problemas de los coches deportivos eléctricos.

En la trasera, la parte inferior se ha modificado para incluir algo parecido a un difusor trasero, que debería limpiar el flujo de aire a altas velocidades, algo que será de agradecer en un coche grande y pesado como este. El YU7 GT pesa 2.460 kg, de los cuales 666 kg son de baterías, y tiene una longitud de 5.015 mm, ancho de 2.007 mm y altura de 1.567 mm.

Por lo demás, el YU7 GT mantiene las líneas de diseño, con arcos de rueda que ya estaban presentes en el original pero que no está claro si han sido acentuados para obtener una imagen más agresiva. También se conserva el módulo LIDAR en la parte superior para las funciones de ayuda a la conducción.

Opciones de personalización del Xiaomi YU7 GT Xiaomi

El YU7 GT estará disponible con varias opciones de personalización, incluyendo llantas exclusivas, diferentes colores para los frenos e incluso diferentes diseños para el emblema de Xiaomi en el frontal. Los compradores también podrán optar por vinilos que dan un toque de color a la carrocería.

Aún quedan detalles del Xiaomi YU7 GT por aclarar; Xiaomi ha publicado sólo lo que le obliga la ley, pero esto indica que la presentación estaría muy cerca.