Fortnite vuelve a la Google Play Store en todo el mundo: cómo instalar el popular videojuego de Epic Games en tu móvil

Fortnite continúa siendo uno de los juegos más populares del mundo, con millones de jugadores que están de enhorabuena ya que el título Battle Royale de Epic Games regresa a nivel mundial a la Google Play Store, tras su lanzamiento en diciembre del año pasado en Estados Unidos.

Epic Games ha confirmado a través de sus redes sociales, como X (antiguamente conocida como Twitter), el regreso en todo el mundo de Fortnite a Google Play Store tras más de cinco años de juicios con Google por la posibilidad de introducir sistemas de pago alternativos.

"No importa dónde estés, te tenemos cubierto. Fortnite está de vuelta en Google Play. Disponible en todas partes a partir del jueves 19 de marzo", escribió la cuenta del videojuego en X.

Cabe señalar que el título volvió a estar disponible en la tienda de Google en Estados Unidos en diciembre, pero el resto del mundo ha tenido que esperar a que Epic Games anunciara la ampliación de la disponibilidad en esta plataforma.

Fortnite ya se podía instalar en los dispositivos Android a través de la Epic Games Store, la aplicación de videojuegos de la compañía, lo que implicaba tener que descargarla primero e iniciar sesión en la cuenta de Epic Games.

No matter where you are, we’ve got you covered. Fortnite is back on Google Play.



Available everywhere Thursday, March 19. pic.twitter.com/gy9MCIstXx — Fortnite (@Fortnite) March 17, 2026

Ahora, el popular videojuego ya se puede instalar en Google Play Store en los dispositivos Android, coincidiendo con el inicio de una nueva temporada del modo Battle Royale. Para ello, basta con acceder a la tienda de aplicaciones de la gran 'G', buscar Fortnite y darle al botón de descargar.

Una vez descargado, basta con acceder, iniciar sesión en Epic Games y disfrutar de las intensas partidas contra otros jugadores para ver quién se corona como el ganador.

Fortnite es un videojuego gratuito de disparos en el que hasta cien jugadores aterrizan en paracaídas sobre una isla, buscan armas y materiales, y combaten hasta que solo queda un superviviente, mientras una tormenta va encogiendo el mapa y obliga al enfrentamiento directo.

Su mecánica de construcción —los jugadores pueden levantar estructuras con recursos del entorno para protegerse o atacar— lo distingue del resto de títulos del género.

El juego está actualmente disponible en múltiples plataformas, incluidos los dispositivos móviles Android e iOS, lo que permite disfrutar de la experiencia completa directamente desde el smartphone.