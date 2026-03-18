Google lanza gratis una de las mejores funciones de Gemini: Inteligencia Personal llega a todas las cuentas de usuario

La conexión de Gemini con los datos personales de Google estará desactivada por defecto Google El Androide Libre

A comienzos de año Google anunció una nueva función de Gemini que cambiaría a su inteligencia artificial (IA) para siempre, pudiendo leer correos y datos personales. Se trata de Inteligencia Personal, una característica que ahora es gratuita para todas las cuentas de usuario.

Inteligencia Personal es una función que permite al asistente de IA Gemini adaptar sus respuestas usando la información almacenada en los principales servicios del ecosistema de Google que hasta ahora solamente estaba disponible para usuarios de pago.

Y es que Google acaba de lanzar de forma gratuita esta herramienta para todas las cuentas de usuario, aunque de momento tan sólo en Estados Unidos; aunque es probable que termine llegando a España y a otros mercados próximamente.

La función Inteligencia Personal de Gemini es un importante paso para la inteligencia artificial de la compañía, ya que le permite actuar de manera más personalizada al conectar los datos de diferentes aplicaciones con el objetivo de ofrecer sugerencias y respuestas según el contexto.

Es decir, si, por ejemplo, un usuario busca una marca específica de zapatillas que anteriormente compró, Inteligencia Personal es capaz de rastrear en Gmail sus correos electrónicos y las fotos de Google Fotos para dar con ella y el modelo de zapato en cuestión.

Demostración del funcionamiento de Gemini con los datos personales del usuario

Gemini también puede sugerir itinerarios de viajes basados en reservas de hoteles que encuentre en los correos electrónicos o en las fotografías gracias a esta nueva característica de la IA.

Asimismo, puede recomendar restaurantes o actividades basándose en los lugares que el usuario ha visitado antes o en fotos de comidas que ha compartido, entre otros ejemplos.

La principal diferencia con respecto a otras inteligencias artificiales que solo responden a preguntas directas es que Inteligencia Personal de Gemini ofrece información de múltiples fuentes. Y lo hace para anticiparse a las necesidades y personalizar las recomendaciones.

Según detalla la compañía en un comunicado, la nueva función de Inteligencia Personal está desactivada por defecto y es el propio usuario quien tiene el poder de activarla o no, según sus necesidades.

El usuario también puede escoger qué servicios desea vincular y cuándo revocar el acceso. Para comenzar a utilizar la función, basta con acceder a la app o web de Gemini, ir a 'Ajustes', 'Personal Intelligence' y elegir las aplicaciones que se desean vincular.