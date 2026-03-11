Adiós al "Grok, esto es cierto?": ahora hace falta pagar para que la inteligencia artificial de Elon Musk te responda

En muy poco tiempo, Grok ha conseguido protagonizar muchas polémicas, ya sea por desnudar a mujeres sin su consentimiento o bien por meterse en política del lado de Adolf Hitler. Y ahora, quiere ir a por las carteras de los usuarios.

En los últimos días, los usuarios de X se han dado cuenta de que ya no pueden hablar con la inteligencia artificial de Elon Musk si tienen una cuenta gratis en la plataforma; en otras palabras, se ha vuelto exclusiva de los usuarios de pago.

En concreto, la función que ha desaparecido se llama "Ask Grok", y se trata de una de las más populares de la red social porque permite pedir a la IA que nos responda directamente con un tuit.

Ask Grok es popular por la frase "Grok, esto es cierto?", o "Grok, is this true?" en inglés, que permite llamar a la inteligencia artificial para que publique la respuesta directamente debajo del mensaje original.

Esa frase se ha vuelto muy común en la red social, como un método de verificación contra las noticias falsas ("fake news"); en cada publicación relacionada con una noticia, es habitual ver mucha gente haciendo esa pregunta.

De esta manera, Grok se ha hecho viral en muchas ocasiones, especialmente cuando ha contradicho el mensaje original dejando en evidencia que el usuario está mintiendo; aunque también es famosa por equivocarse a menudo.

Sin embargo, mucha gente está usando la función Ask Grok para ganar visitas a su cuenta, con los ingresos que eso supone; y es que el algoritmo de X da más importancia a las publicaciones de Grok, así que de esta manera las cuentas que hacen la pregunta aparecen primero en las respuestas.

Pero parece que en xAI se han hartado de que la gente abuse de su IA de esta manera, porque a partir de ahora la función Ask Grok sólo funciona para usuarios con cuentas Premium y Premium+, que cuestan 8 euros al mes y 38 euros al mes, respectivamente.

Mensaje automatizado de Grok bloqueando las respuestas

Ahora, cada vez que un usuario con una cuenta gratuita de X publica el mensaje "Grok, esto es cierto?", la cuenta oficial de Grok le responde con un mensaje automatizado en el que le anima a comprar una suscripción a Premium o Premium+.

Esta limitación se suma a otras que ya tenían los usuarios de cuentas gratis de X; el pasado mes de enero, la compañía limitó la creación de imágenes a los usuarios con suscripción, después de haberla hecho gratuita para todo el mundo.

Por el momento, ni X ni Elon Musk han explicado este cambio, pero puede ser una simple cuestión de que el sistema estaba recibiendo demasiadas peticiones a diario, especialmente acumuladas sobre publicaciones populares.

Otra posible explicación es que xAI no pueda costearse este uso intensivo de Grok. No en vano, la compañía ya ha abandonado el desarrollo de algunas partes de la app; hace poco, un ejecutivo incluso llegó a confesar que no tenían "la capacidad" de ofrecer un segundo color en el modo oscuro.