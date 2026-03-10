Multas de hasta 6.500 euros por ver un partido de fútbol en una IPTV pirata: un duro golpe que es "sólo el principio"

Aunque hasta no hace mucho las multas a usuarios de IPTV parecían algo imposible, en apenas un par de años no solo se han hecho realidad en un país europeo, Italia, sino que tienen serias posibilidades de llegar a España, si LaLiga consigue lo que quiere.

No es ningún secreto que la organización liderada por Javier Tebas se está fijando en lo que la Serie A y el gobierno italiano han conseguido, ya sea con el Piracy Shield que bloquea páginas y servidores en apenas 30 minutos, o con las mencionadas multas a los usuarios.

Ahora, llega otra táctica contra la piratería que también puede ser copiada: sanciones adicionales de 1.000 euros a los usuarios de IPTV pirata que se tienen que pagar aparte de la multa que ya hayan recibido de la policía.

El año pasado, la Guardia di Finanza (la policía fiscal dependiente del Ministerio de Economía) anunció la primera ronda de multas a usuarios de un servicio ilegal que retransmitía partidos de la Serie A.

En total, 2.282 personas, también conocidas como "pezzotto" en Italia, fueron multadas con cuantías que parten de los 154 euros por la primera infracción, pero que se pueden disparar a hasta los 5.000 euros en casos de reincidencia.

Podríamos pensar que ese fue el fin de la historia; los usuarios son multados, y si vuelven a ser pillados usando un servicio pirata de IPTV similar, pueden recibir una multa superior. Pero los propietarios de los derechos tuvieron otra idea.

Todo empezó cuando DAZN, que tiene los derechos para emitir la Serie A en su plataforma, empezó a enviar cartas a los usuarios multados por la policía reclamándoles un pago de 500 euros para "resolver una reclamación de daños".

El CEO de la Serie A, Luigi De Siervo, lo vio como una gran idea, así que la empresa tras la liga de fútbol ahora ha empezado a enviar sus propias cartas reclamando dinero a las personas que fueron multadas en su día, y en su caso, les pide incluso más, nada menos que 1.000 euros.

Según TorrentFreak, los individuos que han recibido estas cartas tendrán que pagar esa cantidad por "los daños causados por su streaming ilegal" de partidos, aunque no fueron los que montaron los servidores piratas, sólo supuestamente consumieron el contenido que ofrecían.

Un jugador del Benevento y el balón de la Serie A EFE

De Siervo ha empezado a presumir de que los primeros pagos ya están llegando, afirmando que de esta manera están " restableciendo el estado de derecho", y alerta que "esto es solo el principio" y que van a requerir este pago adicional a todos los "pezzotto" que sean identificados por las autoridades.

En otras palabras, para De Siervo, pagar una multa a la policía no es suficiente, y quiere que estos usuarios le paguen directamente; no está claro cuántos han tomado esta decisión para evitar posibles demandas judiciales en el futuro, pero esta presión parece estar teniendo efecto.

En otras palabras, en total un usuario de un servicio de IPTV podría pagar hasta 6.500 euros, incluso si no se ha demostrado que realmente vio un partido. Y es que, para empezar, las propias multas ya tienen un toque de polémica.

Eso es porque los usuarios que han recibido no han sido 'cazados' usando el servicio pirata, sino que su identificación se ha realizado comprobando los pagos realizados al operador del servicio.

Los abogados defensores de estos usuarios alegan que estos pagos no son suficientes para demostrar que estas personas realmente hayan visto un partido de manera ilegal, que es el supuesto motivo por el que están siendo multadas.

Además, otro abogado ha recalcado que ninguna dirección IP ha sido identificada, ningún dispositivo ha sido requisado, e incluso que no se ha especificado ningún contenido (como un partido en particular) cuyo copyright haya sido supuestamente violado.

Pese a eso, la Serie A ha empezado a enviar estas peticiones de dinero, y eso no puede ser lo peor; el ministro de deportes, Andrea Abodi, incluso ha llegado a sugerir que se publiquen los nombres reales de los usuarios, porque "el crimen va más allá de las preocupaciones por la privacidad".