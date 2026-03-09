WhatsApp cambia para siempre el diseño de los mensajes que envías y recibes: adiós a uno de sus elementos más icónicos

Tras conocer que WhatsApp está preparando los mensajes programados, ahora la app de chat tiene listo un cambio que transforma la interfaz de los mensajes como nunca antes se había hecho.

Este cambio es de tal importancia que es similar al "Escribiendo...", que fue sustituido hace poco más de un año y medio por un icono que flota cuando el usuario está tecleando un mensaje en su móvil y la app nos avisa.

Porque realmente nos vamos a tener que acostumbrar al lavado de cara que quiere integrar WhatsApp y que ha sido descubierto por WaBetaInfo, según 9to5Google.

El estilo de bocadillo de los chats que recibimos y enviamos ha sido siempre con ese rabillo que indica la dirección del que lo envía.

En nuestro caso siempre se ha situado mirando hacia la derecha cuando enviamos un mensaje con un diseño inconfundible, y que tenemos arraigado en nuestra mente como un aspecto visual inmutable en WhatsApp. Es decir, que este cambio afectará a la psicología de cómo percibimos la conversación.

El nuevo diseño de los mensajes de WhatsApp WaBetaInfo

En la versión 2.2.6.10.1 de WhatsApp para Android aparece un cambio total en el estilo de los mensajes, ya que se dice adiós al rabillo y ahora son totalmente redondeados por todas sus esquinas.

Con el objetivo de modernizar la interfaz, se elimina el rabillo o cola del bocadillo de chat, y los mensajes ahora aparecen mejor alineados con el lateral de la pantalla

Lo que se busca es eliminar los espacios muertos innecesarios y esas sangrías aleatorias que han sido algo común en la app de chat.

La experiencia, hasta esta actualización, se ha basado en que el primer mensaje sí que tiene el rabillo, y el resto que se envíen a continuación, WhatsApp los agrupa, cada uno con la esquina redondeada.

Y es que esta señal de identidad de los mensajes de WhatsApp no se ha tocado nunca, mientras que los bocadillos sí que han recibido cambios en su forma.

Antes eran más cuadrados y rígidos, pero con el tiempo, debido a las nuevas tendencias, las curvas han ido adoptándose para ser lo común.

Echando un vistazo a las capturas que comparte WaBetaInfo, y aunque pueda tener su lógica que desaparezca el rabillo, la verdad que pierde algo de personalidad y todos los mensajes aparecen ahora cuadrados con las esquinas curvas.

Veremos si finalmente WhatsApp decide aplicar este cambio que dice adiós a una de sus señas de identidad, porque cuando comencemos a usar la app sin el rabillo, notaremos que algo sucede.

Lo que sí que está por llegar es la versión "premium" de WhatsApp bajo suscripción, que permitirá desde iconos de app personalizados y temas y tonos de llamada únicos, hasta la capacidad de fijar más chats que el único que se permite ahora.

Que por cierto, lo que ha hecho WhatsApp es simplemente copiar las funciones premium de Telegram, ya que la capacidad de fijar más mensajes pasa por su suscripción.