El 'Google Maps' de Renfe para planificar mejor tus viajes: puedes ver si el tren de largo recorrido va con retraso o no

El trágico suceso de Adamuz y la incertidumbre en torno a la infraestructura ferroviaria en España han llevado a que muchos miren con lupa todo lo relacionado con sus viajes. Renfe lo sabe y por ello ha publicado un práctico 'Google Maps' para localizar trenes.

La propia compañía ha anunciado esta herramienta en una serie de publicaciones en las diferentes redes sociales. Se trata de un mapa interactivo muy similar al que la empresa lanzó el año pasado, pero que llega con numerosas novedades en su interfaz.

Por ejemplo, esta nueva versión del mapa de Renfe permite consultar el estado de los trenes en larga y media distancia, así como trenes de alta velocidad. Todo ello en un software muy intuitivo y que se puede consultar desde el móvil.

Así funciona

El mapa de Renfe funciona como tantos otros sistemas de geolocalización online. Tenemos un mapa principal, en el que podremos navegar libremente por todo el territorio peninsular. Un sistema de capas da la opción de elegir la vista que se quiera.

En estas capas se puede escoger si se ven agrupaciones de trenes, trenes en tiempo real, la variación horaria de su tramo e incluso el tipo de tren. También hay opciones para ver estaciones o, incluso, la red ferroviaria dispuesta en el terreno.

Interfaz del mapa de la Renfe. Manuel Fernández Omicrono

Por último, destacan dos funciones, quizás las más útiles: la capacidad de ver el mapa en satélite o en formato estándar y un buscador de código de tren, que, con poner el identificador de 5 dígitos, permite localizar trenes exactos.

La idea detrás del mapa de Renfe es que el usuario pueda controlar sus viajes y saber en todo momento qué ocurre tanto con los trenes involucrados en el trayecto como en los que viajan familiares, amigos, etcétera.

Es una web fácil de utilizar, con controles claros y que no requiere aplicación ninguna para funcionar. De hecho, si se accede a la web a través del smartphone se puede instalar esta página como webapp y usarla en todo momento.

Un detalle interesante es que el mapa funciona en tiempo real. Con un botón se puede actualizar el estado de los trenes y, con el otro, revisar la ubicación. Hasta tiene un botón de pausa directamente integrado.

¿Y qué pasa si se localiza el tren? Si se pulsa sobre un tren se tiene acceso a una ficha específica del mismo, sus próximas paradas, la hora prevista de llegada, su código de identificación y botones para hacer seguimiento y consultar su ruta.

Renfe recuerda que la web se puede ver desde cualquier dispositivo con acceso a Internet, eliminando así la necesidad de instalar cualquier aplicación. Además, en cada una de las plazas del tren se incluirá un código QR para acceder al visualizado.