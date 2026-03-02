Android Auto va a cambiar para siempre la manera en la que escuchamos la radio en el coche con la última novedad

Para millones de conductores, Android Auto se ha convertido en un elemento imprescindible de sus trayectos, pero eso no significa que sea perfecto; aún hay muchas situaciones en las que tenemos que cerrar Android Auto para hacer lo que realmente queremos.

Por ejemplo, para escuchar la radio. Como Android Auto funciona separado del sistema del fabricante del vehículo, no es capaz de ofrecer controles para funciones tan básicas como cambiar de emisora.

Afortunadamente, Google lleva ya un par de años trabajando en la manera de controlar la radio desde Android Auto, y poco a poco, ese trabajo está dando sus frutos, como han descubierto en Android Authority analizando la última versión de la app.

Y es que la app de Android Auto ya tiene referencias al control de la radio, indicando que el reproductor integrado será capaz de buscar cadenas usando la radio del coche y reproducir el sonido directamente a los altavoces.

En concreto, una de las referencias es un mensaje que reza: "Buscar emisoras", mientras que otro aparecerá en caso de que no sea posible, con el mensaje "No hay emisoras disponibles ahora mismo".

Por lo tanto, esta es la prueba definitiva de que Google está trabajando en una manera de sintonizar nuestras emisoras de radio favoritas usando Android Auto de manera directa, en vez de tener que usar la radio integrada del fabricante.

Esto puede eliminar la gran molestia de tener que cerrar Android Auto para escuchar la radio, abriendo la puerta a hacer otras cosas mientras tanto, como por ejemplo, usar la navegación de Google Maps.

Todo indica que Android Auto recibirá una nueva sección llamada "Radio Tab", o pestaña de radio, que servirá como punto central para todo lo relacionado con la radio y sus funciones; aunque no está claro cómo se mostrará esta sección al usuario.

Lo interesante será ver cómo Google ha conseguido conectar con la radio del coche para implementar esta funcionalidad, y el grado de compatibilidad con los diferentes fabricantes; es perfectamente posible que solo algunas marcas permitan este tipo de conectividad, o que sea necesario usar algún tipo de accesorio.

Otra posibilidad es que se trate de un sistema de radio digital, es decir, a través de Internet; en ese caso, no sería necesario usar los sistemas del coche, sino que Android Auto podría simplemente buscar emisoras digitales.

Lo que está claro es que Google parece dispuesta a implementar la radio en Android Auto; al fin y al cabo, esta no es la primera referencia a esta funcionalidad que se ha descubierto, y hace más de un año incluso apareció un icono que puede ser usado para acceder a la función.