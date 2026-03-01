Honor presenta en España su nuevo plegable Magic V6 y el Robot Phone, su apuesta más rompedora centrada en la IA

HONOR, tras el móvil plegable Magic V5 del año pasado, anuncia una serie de dispositivos con los que demuestra que sigue apostando a tope por los plegables y por nuevos conceptos como el Robot Phone y el robot humanoide.

El Robot Phone llega con la premisa de ser un móvil que usa la IA para la percepción espacial y la integración del movimiento para ofrecer una experiencia única en un momento en el que distintas vertientes están abriendo camino hacia la futura experiencia móvil.

El que sí tendrá una gran presencia en el mercado español es el HONOR Magic V6, que llegará a mediados de año a España, y que presume de una revolucionaria batería de silicio-carbono, una gran pantalla y funciones basadas en IA.

Hay que sumar la nueva tablet HONOR MagicPad 4 (12 + 256 GB), que comenzará su distribución a partir del 2 de marzo a un precio de 699 euros, y con unas especificaciones simplemente espectaculares entre las que destaca su pantalla y su sonido IMAX Enhanced.

El Robot Phone busca darle una vuelta de tuerca a la experiencia del smartphone al incorporar un brazo mecánico que le otorga la capacidad de movimiento real para ajustar su perspectiva del mundo que le rodea en tiempo real.

Robot Phone

Un móvil multimodal que es capaz de identificar sonidos, seguir movimientos y mantener un entendimiento del entorno como nunca antes en un smartphone.

Esa capacidad de movimiento le permite realizar algunas experiencias impensables con otros móviles como pasa con las videollamadas con IA desde cualquier ángulo para seguir al usuario gracias al control de movimiento de nivel robótico.

Robot Phone

Lo interesante de este concepto es la tecnología que tiene detrás y esto significa que HONOR ha tenido que replantear el uso del espacio dentro del móvil, la resistencia estructural y el peso a escala microscópica para que el Robot Phone sea una realidad.

La magia de este dispositivo proviene en parte de la tecnología usada en sus plegables y por un micromotor que, al ser reducido de forma significativa, ha permitido que se integre un sistema gimbal 4DoF ultra compacto en el móvil para una estabilización similar a la de un trípode.

HONOR Magic V6

Para los creadores de contenido el Robot Phone aquí comienza a sonar pero que muy bien, ya que esta arquitectura mecánica se complementa con un sistema de estabilización gimbal de tres ejes para movimientos suaves y precisos en entornos dinámicos.

Sus funciones son Super Steady Video (optimiza la estabilidad), AI Object Tracking (seguir sujetos) y AI SpinShot con rotaciones automáticas de 90 y 180 grados. El Robot Phone cuenta con una cámara de 200 Mpx para que la creación de contenido sea uno de sus ejes principales, y todo en el marco del ALPHA PLAN lanzado por la marca china el año pasado.

El robot humanoide de HONOR

HONOR también ha presentado su primer robot humanoide como un movimiento hacia una estrategia más amplia para capitalizar su experiencia en tecnología móvil.

El objetivo es dar el salto a la robótica de consumo con ciertos desarrollos que pretenden tocar ciertos segmentos importantes. Son dos escenarios clave: la asistencia en compras e inspecciones en entornos laborales.

El HONOR Magic V6

Cada uno de los móviles plegables de HONOR ha sido capaz de superarse a sí mismo para reducir el grosor y traer a España dispositivos muy delgados que han forzado que otras marcas se pusieran las pilas en este sentido.

HONOR Magic V6

8,75 mm de grosor, certificación IP68 y IP69 (resistencia al agua y polvo) y su batería de silicio-carbono de nueva generación (25 % de contenido de silicio), son tres de las claves del nuevo plegable de HONOR.

Batería de 6.660 mAh como uno de los pasos para llegar al siguiente, y que ha anunciado HONOR, una de 7.000 mAh gracias a la nueva HONOR Silicon-carbon Blade Battery con un 32 % de contenido de silicio (900 Wh/L).

El resto de sus especificaciones pasan por dos pantallas LTPO 2.0 de 6,52 pulgadas la externa y 7,95 pulgadas la externa, ambas con tasa de refresco adaptativa de 1 a 120 Hz y brillo máximo de hasta 6.000 nits y 5.000 nits respectivamente.

HONOR ha reducido el pliegue interno en un 44 % comparado a su predecesor, cuenta con una capa antirreflejos que disminuye la reflectividad en un 1,5 %, PWM atenuado avanzado de 4.320 Hz y AI Defocus Display para la comodidad visual.

Un plegable que funciona perfectamente con el ecosistema de Apple y que en sus entrañas cuenta con el Snapdragon 8 Elite Gen 5 para el mejor rendimiento posible y eficiencia energética.

Su nueva tablet: HONOR MagicPad4

La tablet más delgada del mundo con 4,8 mm de grosor y pantalla OLED 3K de 12,3 pulgadas y tasa de refresco de 165 Hz, la convierten en uno de los dispositivos más atractivos de HONOR para este año 2026.

HONOR MagicPad 4

Entona la misma canción para los dispositivos de Apple y si se activa el modo para desarrolladores, se puede ejecutar el asistente con IA OpenClaw. Otro punto interesante relacionado con la IA generativa.

Es una tablet que pasamos por el análisis en EL ESPAÑOL - El Androide Libre y que simplemente nos ha dejado asombrados por su gran conjunto de especificaciones y experiencias de IA al igual que el modo PC.