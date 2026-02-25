La tablet Android más delgada del mundo es de Honor: apenas 4,8 mm de grosor y sin sacrificar potencia ni funciones

El MWC 2026 se celebra la semana que viene, pero ya hay varias marcas que han adelantado los productos que enseñarán al mundo por primera vez en Barcelona, entre las que se encuentra Honor, que ha presentado la nueva MagicPad 4.

Estamos ante un dispositivo de referencia si buscamos una nueva tablet, porque apunta muy alto: pretende competir con las mejores, sin importar si usan Android o iOS, y para ello presume de características punteras que no hemos visto hasta ahora.

Por ejemplo, el aspecto más sorprendente de esta tablet se encuentra en el grosor, que aún no es un detalle muy cuidado de parte de los fabricantes; la Honor MagicPad 4 tiene un grosor de apenas 4,8 mm gracias a su diseño ultradelgado.

Esto convierte a la Honor MagicPad 4 en la tablet Android más fina del mundo, con un grosor sorprendente si la comparamos, por ejemplo, con los 5,1 mm de la Galaxy Tab S11 de Samsung y el iPad Pro de Apple.

De la misma manera, el peso de 450 gramos convierte a la MagicPad 4 en la tablet más ligera de su tamaño; según Honor, la clave para conseguirlo ha estado en una nueva estructura en forma de "media luna", además de en el uso de una fibra especial de grado aeroespacial que aumenta la rigidez en un 30% al mismo tiempo que reduce el peso en un 32%.

Honor MagicPad 4 Honor El Androide Libre

Eso supone que el conjunto de tablet, teclado y lápiz táctil pesa apenas 852 gramos, lo que lo hace una alternativa mucho más ligera y manejable que un ordenador portátil equivalente como el MacBook Air de 13 pulgadas.

Para conseguirlo, Honor ha tomado la decisión de reducir un poco el tamaño de la pantalla hasta las 12,3 pulgadas, aunque a cambio el panel ha mejorado enormemente en calidad respecto a la pantalla LCD de la pasada generación.

El MagicPad 4 ahora tiene una pantalla basada en la tecnología OLED y presume de ventajas como una frecuencia de refresco de 165 Hz, un brillo máximo de 2400 nits y una resolución de 3000 x 1920 píxeles.

También destacan las mejoras de hardware en el interior de la tablet, que ahora opta por un Snapdragon 8 Gen 5 como 'cerebro'. Hay que aclarar que no se trata del chip Elite 8 Gen 5 que ya hemos visto en algunos smartphones, pero debería ser más que suficiente para todas las tareas pesadas que podamos tener.

Honor MagicPad 4 Honor El Androide Libre

El chip viene acompañado de una gigantesca batería de 10.000 mAh compatible con la carga rápida SuperCharge de Honor de 66 W, además de un sistema de refrigeración Ice Cooling que usa una arquitectura térmica 3D de 13 capas para disipar el calor.

Honor cree que la MagicPad 4 puede ser el aliado perfecto en la oficina, con herramientas como AI Memo como asistente inteligente que genera actas de reuniones, además de Honor Connect, que permite conectar otros dispositivos incluso si son de Apple, como el iPhone, iPad y Mac.

La Honor MagicPad 4 estará disponible en España a partir del 2 de marzo por 699 euros en un paquete que incluye teclado y lápiz táctil, aunque podremos aplicar un cupón de descuento de 50 euros hasta el 31 de marzo como oferta de lanzamiento.