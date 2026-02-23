Revolución en Honor para el MWC de Barcelona: desde un móvil con brazo robótico a su propio robot humanoide

Ya queda muy poco para uno de los mayores eventos del año en el sector tecnológico; el MWC de Barcelona se celebra la semana que viene, y todas las grandes marcas están preparando anuncios muy importantes, especialmente de lanzamientos para lo que queda del año.

Pero la marca que tal vez puede sorprender más es Honor, que ha publicado un vídeo en el que adelanta sus productos para el MWC con más giros de guión que una película de misterio.

Además de las nuevas generaciones de algunos de sus dispositivos más populares, Honor también prepara varias innovaciones que no se parecen en nada a cualquier otra cosa ofrecida por cualquier fabricante.

Un buen ejemplo de estas innovaciones es el Honor Robot Phone, el móvil con brazo robótico que la compañía anunció el año pasado y que ahora ha confirmado que estará disponible por primera vez en un evento global.

El Robot Phone, como su nombre indica, tiene un brazo robótico al final del cual nos encontramos con la cámara principal; de esta manera, tenemos una gran libertad en los ángulos que podemos usar para nuestras tomas, o incluso podemos usar la cámara principal para hacer selfies o videollamadas.

Honor ya adelantó que el brazo funcionaba con inteligencia artificial, y eso le permitirá actuar de manera independiente, por ejemplo, tomando fotografías del cielo nocturno sin que tengamos que hacerlas manualmente.

Esperamos que Honor muestre más de estas funciones exclusivas, y tal vez más información sobre un posible lanzamiento comercial de lo que, hasta ahora, es un prototipo.

Lo que sí llegará al mercado es el Honor Magic V6, el móvil plegable de nueva generación de la marca que dará un salto importante en cuestión de resistencia, durabilidad y capacidad de la batería, pero reduciendo el grosor pese a todo eso.

De la misma manera, los Honor MagicPad 4 y Honor MagicBook 14 son nuevas versiones de la tablet y ordenador portátil, respectivamente, de la marca. Se espera que traigan novedades relacionadas con la IA y la integración con la plataforma de Honor.

Pero sin duda alguna, la mayor sorpresa mostrada por el vídeo publicado por Honor es su primer robot humanoide. Los detalles son escasos, aunque el diseño recuerda al G1 de Unitree, por lo que puede que sea el resultado de una colaboración con ese fabricante, o una versión adaptada a la plataforma de Honor.

Sea como sea, este anuncio demuestra la importancia que la robótica está ganando en las empresas tecnológicas, muchas de las cuales ya cuentan con proyectos similares o incluso los están empezando a ofrecer comercialmente en algunos países y clientes.