Xiaomi Watch 5 se prepara para su llegada a España: se filtra el precio en Europa del reloj con WearOS y 6 días de batería

Fue en diciembre cuando supimos del Xiaomi Watch 5, el llamativo y revolucionario nuevo reloj de Xiaomi que se postulaba como el primero en ser capaz de leer los músculos y los movimientos de la mano. Ahora, ya sabemos más detalles de su versión europea.

Minoristas y filtradores online han detallado cómo será el lanzamiento de este nuevo reloj inteligente en su versión global. El Xiaomi Watch 5 llegaría al territorio europeo con Wear OS y con unas características prácticamente idénticas.

Este sería el primer reloj de Xiaomi en incorporar Wear OS en Europa desde el Xiaomi Watch 2 Pro dejando a un lado, al menos para este lanzamiento, el sistema operativo propietario que la empresa ha incorporado en sus wearables.

El Xiaomi Watch 5 aterrizará en Europa

Tal y como detalla Notebook Check, citando a un minorista de la República Checa, ya se han dado las primeras informaciones sobre la variante global del Xiaomi Watch 5, que llegaría finalmente a Europa.

Se trata de Adam Kurfürst, empresario checo que ha relatado en SvêtAndroida el posible precio al que se comercializaría el reloj: 329 euros o 391 dólares, incluyendo impuestos aunque sin contar los posibles cambios que se produzcan en nuestro país.

Se venderá en dos colores: verde y negro. Su pantalla, de 1,54 pulgadas de diagonal y con tecnología AMOLED será exactamente la misma que la que monta la versión china. Su autonomía también será de 6 días.

La clave es que al llevar Wear OS como sistema operativo, el Watch 5 de Xiaomi sustituirá al Xiaomi Watch 2 Pro, lanzado en 2023 y que aún a día de hoy sigue siendo increíblemente recomendable.

Xiaomi Watch 5 Xiaomi El Androide Libre

Kurfürst tampoco se olvida de una posible fecha de lanzamiento que aunque menos probable, también podría cumplirse. Vaticina que el Xiaomi Watch 5 aparecería en Europa sobre el mes de marzo, antes del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona.

El minorista, eso sí, no entra a valorar si el resto de funciones que hicieron grande al Watch 5 en China se mantendrán. Es el caso de la tecnología de electromiografía (EMG) que mide las señales eléctricas de nuestros músculos.

Habrá que ver si todas estas características estarán presentes en un reloj que sin duda dará que hablar entre los fanáticos de la marca, gracias a su innovación y a su hardware de última generación.

Este sistema detecta las señales que se crean cuando los músculos se contraen y relajan. Los métodos médicos tradicionales se valen de electrodos para funcionar; en el Watch 5 se podrá utilizar mediante un sensor dedicado.

El wearable cuenta con un algoritmo que interpreta dichas señales eléctricas y detecta qué músculos de la mano estamos moviendo. Así, podrá entender el estado de nuestra mano sin necesidad de cámaras.

Control por gestos en el Xiaomi Watch 5 Xiaomi El Androide Libre

También se habilita un sistema de gestos tremendamente útil que el reloj es capaz de determinar. Entenderá cuándo estamos pellizcando con los dedos, cerrando el puño o haciendo toques al aire, para controlar el reloj sin tocarlo.

No falta un sensor para electrocardiogramas que se activa cada 30 segundos y la presencia de no uno, sino dos procesadores dedicados; un Snapdragon W5 y un chip BES2800 para tareas en segundo plano.