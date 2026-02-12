NotebookLM cambia para siempre con los 9 estilos para infografías: desde piezas de lego a ilustrar datos como un cómic

Tras conocer que vamos a poder asignar un rol determinado a la IA para cada cuaderno en NotebookLM, ahora están a punto de llegar las nuevas personalizaciones de estilo de las infografías.

Las ilustraciones que reflejan los datos que albergan los cuadernos han sido otra de las importantes integraciones por parte del gigante tecnológico.

Ahora, TestingCatalog ha compartido un vídeo en su cuenta de X (antes Twitter) en el que se pueden ver las nueve personalizaciones que se pueden utilizar en los cuadernos de esta app de IA.

Son nueve en total: Sketch, Kawaii, Profesional, Anime, 3D Clay, Editorial, Storyboard, Bento Grid y Bricks.

El estilo visual incluye ahora la opción de elegir el estilo de forma automática según el contenido de las fuentes que tengamos en un cuaderno en NotebookLM.

Actualmente, en la app de NotebookLM solo tenemos la posibilidad de definir un estilo concreto a través del campo de introducción de prompts que deja en la mano del usuario aplicar uno personalizado.

Los nueve estilos predefinidos añaden una nueva opción en la ventana que aparece al pulsar sobre el icono del lápiz en Studio.

Como sucede con los prompts que introducimos, al seleccionar uno todos los datos del cuaderno se adaptarán al estilo seleccionado.

TestingCatalog ha compartido otras capturas de pantalla en las que se puede ver desde una infografía con el estilo visual de las piezas de Lego hasta uno basado en notas dibujadas a mano.

Nueve estilos diferentes que encajan perfectamente en cualquier tipo de necesidad que tengamos para exponer en una ilustración los datos sobre las ganancias de los últimos meses o como una plantilla para estudiar cualquier tema, o el resumen de las tablas de ejercicios de mancuernas diarios.

De momento, los 9 estilos más el modo automático no están disponibles en la versión final de NotebookLM, aunque según las capturas parece que estaría a la vuelta de la esquina.

Es otra de las novedades que estaría a punto de lanzar Google al igual que Personal Intelligence, que nos permitirá asignar un rol a la IA por cuaderno o a todos y que elevará la experiencia de esta app que se ha convertido esencial para miles de personas.

Con Nano Banana y Gemini 3, el gigante tecnológico ha sido capaz de reducir la distancia frente a ChatGPT, que justamente esta semana empezó a integrar los anuncios en su aplicación para móviles al igual que las versiones web o escritorio.