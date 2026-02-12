El Huawei Mate X7 llega oficialmente a España: el mejor plegable de la compañía aterriza en el país con un reloj de regalo

Nuestra prueba del Huawei Mate X7, el último plegable tope de línea de Huawei, nos dejó claro que la firma había vuelto a presumir de músculo gracias a sus capacidades y diseño. Ahora, ya se puede comprar el Mate X7 en España.

Tal y como adelanta la propia Huawei en un comunicado, el nuevo buque insignia de la compañía china aterriza oficialmente en España, presumiendo de una "durabilidad inquebrantable" y de unas especificaciones de lo más potentes.

Y es que este Huawei Mate X7 hace gala de una construcción soberbia que encierra un hardware de primer nivel, que incluye un Kirin 9030 Pro y 16 GB de memoria RAM, entre otras características.

El Huawei Mate X7 llega a España

Lo primero que destaca del Huawei Mate X7 es su acabado físico. Estamos ante un plegable tipo libro, de 236 gramos de peso y con un grosor de 4,5 milímetros totalmente abierto. Tiene, además, resistencia al agua y al polvo IP58/IP59.

Nada de formatos extraños. El Mate X7 hace uso de un formato ya conocido en su pantalla frontal, lo que consigue que a la hora de usarlo, nos dé sensaciones similares a las de coger un teléfono típico.

Huawei Mate X7 Álvarez del Vayo El Androide Libre

En total tenemos dos pantallas; un panel LTPO OLED en la parte frontal con 120 Hz de tasa de refresco, de 6,49 pulgadas de diagonal y en la interior, una pantalla de 8 pulgadas LTPO OLED también con una tasa de refresco de 120 Hz.

Entre las bondades que nos encontramos con este Huawei Mate 7 tenemos 66 W de carga cableada, 50 W inalámbrica para alimentar una batería de 5.525 mAh y un apartado fotográfico sencillamente espectacular.

Hablamos de tres cámaras traseras de alta resolución; el sensor principal, así como el zoom óptico de 3.5 aumentos son de 50 megapíxeles. El gran angular por su lado, es de 40 megapíxeles.

Todo ello aglutinado en un diseño inigualable para un módulo de cámara apodado Time-Space Gate. El Mate 7 llega en varios acabados, que van desde un negro típico hasta un característico rojo Nebula Red con piel vegana.

Huawei Mate X7 Álvarez del Vayo El Androide Libre

La protección de las pantallas del Huawei Mate X7 corre a cargo del estándar Kunlun Glass, en su versión Ultra Durable Crystal Armour, que permite al panel exterior protegerse del uso diario y continuado.

Huawei habla de una bisagra de precisión, que incorpora un diseño de brazo con 5 arcos fabricado enteramente en acero ultrarresistente. Hablamos de una estructura compuesta ultrarresistente de 3 capas que protege incluso la pantalla interior.

Le debemos sumar, además, un marco de aluminio de grado aeronáutico y una cubierta trasera de fibra de brocado, que aporta durabilidad y mantiene a raya arañazos o desperfectos del día a día.

La compañía china también ha tenido a bien incorporar un sistema de disipación del calor SuperCool con VC y grafeno, que ayuda a evitar un auge de las temperaturas a la hora de usar el teléfono en el día a día.

Precio y disponibilidad

El Huawei Mate X7 llega a España en sus colores Nebula Red y Black a un precio de 2.099 euros, incluyendo de regalo un Huawei Watch Fit 4 Pro, un reloj también de gama alta que presume de 10 días de batería y 12 meses gratis de Huawei Care con protección de pantalla.