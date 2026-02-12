Claude es totalmente distinto al ampliar funciones y límites de uso del plan gratuito: su réplica al ChatGPT con anuncios

La semana pasada Anthropic y OpenAI se enfrentaron por el comercial del primero para la Super Bowl que ponía de relieve cómo cambiará la experiencia de ChatGPT con los anuncios. Claude ahora mejora sus funciones para los usuarios gratuitos.

Hace unas horas, Anthropic ha anunciado que los usuarios que utilizan Claude de forma gratuita pueden crear archivos, conectar servicios externos, usar las skills y más.

La creación de archivos, que se desplegó en septiembre, permite desde crear hojas de cálculo de Excel o presentaciones de PowerPoint a PDFs o documentos de Word.

La creación de este tipo de documentos de ofimática se realiza a través de Sonnet 4.5, uno de los mejores modelos de IA de Anthropic lanzados hasta ahora.

Los conectores ahora están disponibles en la versión gratuita y permiten integrar Canva, Slack, Notion, Zapier y otros tantos como PayPal, Stripe o Trivago.

We're bringing some of Claude’s most-used features to the free plan.



File creation, connectors, and skills are all now available without a subscription. pic.twitter.com/6EjrwLTWVQ — Claude (@claudeai) February 11, 2026

Es una experiencia que ya se disfruta en otros chatbots como el propio ChatGPT con la inclusión de Express de Adobe y otras plataformas / apps.

Skills es la nueva opción para los usuarios que no pagan por Claude, y que permite que la IA "complete tareas específicas de distintas formas".

Imagen de Claude con los archivos de ofimática que puede creer

Es una función que permite que el usuario cargue carpetas repletas de instrucciones, scripts y otros recursos para tareas de mayor complejidad.

Aunque lo que más interesa al usuario común de Claude es que Anthropic ha ampliado la extensión de las conversaciones, respuestas interactivas y mejorado la voz y la búsqueda con imágenes.

No había otro mejor momento para ampliar las posibilidades de Claude ante la llegada de los anuncios de ChatGPT para los usuarios gratuitos y del plan Go.

De hecho, aprovecha el anuncio con el lema "No hay anuncios a la vista". Sigue el compromiso de la compañía de la semana para mantener Claude sin anuncios.

El comercial de la semana pasada hirió las sensibilidades de OpenAI para que, al poco de su emisión, Sam Altman, CEO de OpenAI, saliera a la palestra para atacar directamente a Anthropic.

Lo que hizo Anthropic es ilustrar el cambio de paradigma de ChatGPT, no porque sus respuestas se dirijan a vender productos, sino por escenificar lo que será la aparición de anuncios en un lateral mientras el chatbot con IA responde a los usuarios.

La gran diferencia del uso de anuncios en un chatbot con IA como ChatGPT, yace en que entra en un espacio muy personal en el que muchos usuarios utilizan la IA para compartir sus estados emocionales, sus conflictos diarios o información sensible sobre sus vidas.

Mientras que los anuncios que aparecen en el buscador de Google o en YouTube se enmarcan en una interacción transaccional (intención de compra o búsqueda de información), en un chatbot de IA es una relacional (espacio personal).