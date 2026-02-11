WhatsApp ya permite chatear con otras aplicaciones desde la app en España: así puedes activarlo en 5 pasos

En 2024, se planteó un cambio drástico y sin precedentes que iba a afectar a WhatsApp: la interoperabilidad total entre aplicaciones de mensajería, de la mano de un servicio de chats de terceros.

Pues este sistema, que comenzó a desplegarse a finales de 2025, se ha comenzado a implementar en España. Ahora, los usuarios de WhatsApp en el territorio nacional podrán activar los mensajes de terceros de otras aplicaciones.

A la hora de configurar este sistema, aparecerá un listado de apps compatibles —el cual está bastante limitado—. Además, el usuario podrá gestionar la forma en la que estos mensajes aparecerán en la aplicación.

WhatsApp implementa los mensajes de terceros

WhatsApp ya ha publicado un documento de soporte para esta iniciativa. En ella, eso sí, aclaran que esta función se ha dado ante "los cambios de leyes en Europa", en una clara alusión a la Ley de Mercados Digitales (DMA) europea.

Esta legislación requiere de forma explícita que las apps y servicios cumplan con una serie de directrices estrictas si quieren seguir operando en Europa, y esto incluye una interoperabilidad entre otras apps de mensajería.

Sistema de activación de los chats. Manuel Fernández Omicrono

Ahora, y a tenor de esta ley, WhatsApp permitirá a los usuarios chatear con otros usuarios en apps de terceros. Se podrán configurar aplicaciones que se hayan integrado con WhatsApp, siempre dándoles la capacidad total de elegir.

Se admitirán mensajes individuales realizados entre la cuenta de WhatsApp del usuario y los usuarios de servicios de mensajería de terceros admitidos. De momento, la lista solo incluye una única app: BirdyChat.

Esta es, de momento, la primera aplicación que da la opción a sus usuarios a enviar mensajes a sus homónimos en WhatsApp, sin la necesidad de tener esta última app instalada en el dispositivo.

Porque sí: la gran clave de este método es que no requiere que la otra app esté instalada. Un usuario de WhatsApp puede recibir mensajes de BirdyChat sin tenerla en su móvil. Lo mismo ocurre a la inversa.

Proceso de activación de estos chats. Manuel Fernández Omicrono

La misma WhatsApp aclara que esta función tendrá algunas limitaciones. Algunas de las características más importantes de WhatsApp, como los mensajes temporales o los stickers no funcionarán en los chats de apps de terceros.

Solo se podrán tener estos chats en las apps de WhatsApp para Android e iOS, y solo se compartirá el número de teléfono con el interlocutor. No se verá ni la foto de perfil ni el nombre. Tampoco administrará funciones de esas otras apps.

Por el resto, podremos enviar mensajes como siempre, documentos, mensajes de voz, vídeos y fotos. También se podrá elegir entre una bandeja de entrada combinada o separada y ajustar la calidad de los archivos multimedia o las notificaciones push.

Cuando entremos en WhatsApp, nos aparecerá un banner que nos dará la opción a configurar este sistema. Tan solo tendremos que seleccionar las apps de terceros a activar, elegir la bandeja de entrada y listo.

Para activarlo manualmente, solo tendremos que ir a Ajustes, luego a Cuentas, y luego al apartado 'Chat de terceros'. Dentro, tocaremos sobre el botón de activar y seguiremos todos los pasos.

Los chats de terceros de WhatsApp WaBetaInfo

Si hemos optado por la bandeja de entrada combinada, veremos estos chats combinados con los chats convencionales. Si elegimos una bandeja separada, tendremos que irnos a su pestaña dedicada, en Chats de terceros.

Si queremos iniciar un chat con un usuario en una app de terceros, solo tendremos que pulsar sobre el botón de Nuevo Chat y elegir los chats de terceros. Eso sí, será necesario conocer el ID del destinatario.

Otro punto importante son las notificaciones de chats de terceros. De forma predeterminada y sin haber activado estos chats, podremos recibir solicitudes de otros usuarios provenientes de otras aplicaciones, usando nuestro número.

Esto, afortunadamente, se puede desactivar. En el apartado de Ajustes, iremos a Cuenta y luego a Chats de terceros, para luego tocar en Solicitudes de chats de terceros y desactivarlas todas.