El Xiaomi 18 Pro busca reinar en la fotografía móvil: equipará dos sensores de 200 megapíxeles potentísimos

Los Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro y 17 Pro Max han resultado ser teléfonos excelentes, que compiten en las ligas mayores de Android junto a un Xiaomi 17 Ultra que sigue dando de qué hablar. Ya hay planes para los Xiaomi 18 Pro.

Tal y como adelanta el filtrador Digital Chat Station, Xiaomi planea incluir en sus Xiaomi 18 Pro una configuración de doble sensor de 200 megapíxeles. Es decir, que pasará a montar dos cámaras de gran resolución.

Según el leaker, la compañía china se decidiría a incluir una cámara principal unida a una unidad telefoto periscópica, ambas de 200 megapíxeles, en un movimiento que otros rivales como OPPO o vivo también seguirían.

Dos cámaras de 200 megapíxeles

Digital Chat Station no especifica exactamente qué sensores serán y si realmente estos estarán reservados a los Xiaomi 18 Pro. No obstante, se estima que la cámara principal llevaría el sensor LYTIA 901 de Sony, de noviembre.

Y es que recordemos que los Xiaomi 17 Ultra ya tienen un sensor de 200 mpx, pero en forma de cámara telefoto. El sensor principal es un Light Fusion 1050L de 1 pulgada, al menos en el caso de este teléfono.

El Xiaomi 17 Ultra Gizmochina

Los Xiaomi 17 Pro y 17 Pro Max, actualmente, hacen uso de cámaras de 50 mpx, en una combinación de triple sensor. Así, su cámara principal, su ultra gran angular y su zoom óptico son de 50 mpx.

El diseño, eso sí, no cambiaría demasiado al igual que ocurrirá con los iPhone 18 Pro. Se mantendrá la llamativa pantalla trasera que servirá como módulo de cámara trasero para hacernos selfies.

De ser así, los Xiaomi 18 Pro y 18 Pro Max serían algunos de los primeros teléfonos Android en combinar dos sensores de 200 megapíxeles, presumiblemente manteniendo el ultra gran angular de 50 mpx en ambos modelos.

El movimiento en cuestión permitiría a Xiaomi llevar su telefoto de 200 mpx a sus teléfonos más económicos, trasladando algunas de las funciones de sus dispositivos Ultra a los modelos Pro y Pro Max.

La competencia que plantea Xiaomi respecto a los iPhone 18 Pro y Pro Max será muy dura y parte de sus argumentos contra el teléfono de la manzana mordida será el fotográfico, como viene siendo habitual.

A modo de comparación, en los iPhone 17 Pro y 17 Pro Max tenemos un sistema de triple sensor de 48 mpx; tanto la principal como la ultra gran angular, así como el teleobjetivo, son de 48 megapíxeles.