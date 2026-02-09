Telegram se rediseña por completo: lleva el icónico diseño Liquid Glass del iPhone también a los móviles Android

Telegram está en una dualidad tremendamente llamativa. Tras sobrepasar los 1.000 millones de usuarios en marzo del 2025, la plataforma se vio envuelta en polémica por un polémico fundador claramente contrario a Sánchez.

Pocos días después de este suceso, la alternativa a WhatsApp se ha actualizado a lo grande en Android. Ahora, integra un diseño que se inspira claramente en Liquid Glass, pero hibridando toques minimalistas de Material 3 Expressive.

Los bordes redondeados, los menús en forma de pastilla casi calcados de iOS 26 y la eliminación del típico menú de hamburguesa son solo algunos ejemplos de los nuevos cambios que llegan en Telegram para Android v12.4.0.

Telegram para Android se actualiza

Desde hacía semanas, Telegram había ido cambiando toques estéticos de su app para asemejarse a Liquid Glass, el lenguaje de diseño basado en cristal transparente que implementó Apple en 2025.

Por ejemplo, la barra en la que se introduce el texto ahora tiene un pequeño borde semitransparente, y sus formas son mucho más redondeadas. Lo mismo ocurrió con el menú desplegable para enviar archivos, GIFs, etcétera.

Nueva interfaz de Telegram. Manuel Fernández Omicrono

La nueva actualización de Telegram acaba de incidir todavía más en esta idea. Se dice adiós al menú de hamburguesa lateral; ahora todo está concentrado en una barra inferior prácticamente sacada de iOS 26.

En ella se aglutinan los chats, los contactos, los ajustes y opciones relacionadas con el perfil del usuario. También se ha eliminado una separación de tonos que se posicionaba sobre la app, dotando a toda la interfaz de un aspecto más uniforme.

En este sentido y ciñéndonos al panel de chats principal, Telegram ha tomado claras notas de WhatsApp, que abandonó gran parte de su característico verde para optar por un tono blanco —u oscuro— mucho más plano.

En mi caso, por ejemplo, tengo instalado un tema personalizado que abogaba por el azul turquesa sobre este panel de chats. Este se ha eliminado y el blanco, al menos en mi configuración, es bastante más prominente.

Submenú en forma de pastilla en el menú de enviar archivos. Manuel Fernández Omicrono

Lo llamativo es que Telegram no ha adoptado de forma total esta idea de transparencias que enarbola Apple con iOS 26. En Android, se ha escogido un acabado plano y minimalista.

Esto juega en consonancia con Material 3 Expressive, el lenguaje de diseño homónimo de Liquid Glass pero promovido por Google. De esta forma, los de Pável Dúrov han creado una suerte de diseño híbrido.

La actualización se ha lanzado bajo la versión v12.4.0, que ya se está implementando a través de la Play Store. Para forzar la actualización, el usuario debe seguir estos pasos uno a uno: