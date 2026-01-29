Gemini cambia Chrome para siempre: un panel lateral con el chat de la IA de Google y Nano Banana para crear imágenes

Tras conocer algunos detalles del próximo modelo de IA de Google centrado en la creación musical, hace unas horas el gigante tecnológico ha anunciado una serie de actualizaciones de Gemini en Chrome.

Incluye un nuevo panel lateral que vendrá de miedo para hacer consultas mientras se navega, al igual que pretende sustituir a una de las novedades más llamativas del navegador de las últimas semanas, la nueva vista dividida.

Gemini ha estado presente en Chrome como una ventana flotante, y ahora esa interfaz se lleva a un panel lateral específico para cada pestaña abierta para mejorar la multitarea, según se puede leer desde el blog de Google.

Lo mejor de todo, según 9to5Google, es que Google permite alternar entre las distintas interfaces desde la esquina superior derecha con el icono de Gemini que ya todos reconocemos rápidamente.

Es justamente lo que ahora está desplegando con la actualización de su navegador y que ahora da soporte a las Apps Conectadas de Gemini.

El panel lateral con Gemini en Chrome Google

Es decir, que podemos invocar a Calendar, YouTube, Google Maps, Google Shopping y Google Flights. Lo que abre muchas posibilidades mientras se está navegando en la pantalla principal o simplemente estamos en Hojas de cálculo de Google.

Uno de los ejemplos más prácticos es la integración de Gmail, ya que se puede ordenar a Gemini que tome la respuesta del chat para componer un correo electrónico.

Aparece una pequeña ventana para componer el correo electrónico en Chrome para enviarlo desde el navegador.

Hay más ejemplos. Si estamos viajando a una conferencia y queremos hacer la reserva de un vuelo, Gemini puede buscar los detalles del evento en los correos recibidos, usar el contexto de Google Flights para dar recomendaciones y redactar el correo al resto de compañeros sobre la hora de llegada.

El panel lateral con la edición de imágenes de Nano Banana Google

Otra de las importantes integraciones es Nano Banana. Permite editar imágenes sin tener que descargar, volver a subir o abrir una pestaña.

Se comparte la pantalla y se introduce el prompt en el panel lateral para que se realice la edición, como sería la de decorar el salón con muebles. La imagen generada sí que se abrirá en una nueva pestaña.

Finalmente, Personal Intelligence, otra de las novedades de los últimos días, estará disponible para Gemini en Chrome en los próximos meses.

El navegador "recordará el contexto de pasadas conversaciones para realizar respuestas más precisas según lo que estemos navegando por la web.

Todas las novedades, menos Personal Intelligence en Chrome, están disponibles hoy mismo en España en Windows, Mac y ChromeOS.

Es cuestión de algunas horas o días para ver reflejada la actualización en nuestro navegador. Recomendamos pasarse por la ayuda en la configuración para buscar la última actualización disponible.