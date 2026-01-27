Este es el Galaxy más exclusivo del mundo: Samsung presenta su nuevo plegable para los Juegos Olímpicos de Invierno

Cuando hablamos de móviles exclusivos, solemos referirnos a móviles caros, pero no siempre tiene que ser así; un buen ejemplo lo tenemos en el nuevo Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition, que es exclusivo de verdad.

Y es que este smartphone ha sido diseñado pensando en los atletas que participarán en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026; en otras palabras, solo si eres uno de los pocos participantes podrás recibir este modelo.

En concreto, esta edición especial se entregará únicamente a los cerca de 3.800 atletas olímpicos y paralímpicos de alrededor de 90 países que participarán en el evento que empieza el próximo mes de febrero.

Además de a los atletas individuales, por primera vez esta iniciativa también se ampliará a las competiciones de deportes de equipo, por lo que todos los atletas participantes recibirán este dispositivo.

Esta ya es una tradición para Samsung, que en los pasados Juegos Olímpicos de París 2024 también entregó una versión especial de su smartphone plegable; ahora vuelve a repetir, pero con la última versión del Z Flip.

El Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition es una versión modificada del Galaxy Z Flip 7 que Samsung lanzó en España el pasado verano, y como tal, es uno de los mejores smartphones plegables de tipo concha del mercado.

Samsung Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition

La principal diferencia respecto al modelo que podemos comprar en las tiendas se encuentra en el diseño especialmente creado para celebrar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, aunque también hay algunas novedades exclusivas que solo estarán disponibles en este modelo.

Respecto a la pasada "edición olímpica", este diseño destaca por el nuevo acabado en azul en la parte trasera, que está inspirado en el estilo de Milano Cortina 2026 y que según la compañía, "conecta la identidad de Samsung con el significado cultural del azul italiano".

También destaca el marco metálico dorado, que hace referencia a la "búsqueda de la excelencia y a los momentos vividos en el podio".

Se incluye una funda transparente exclusiva que, además de añadir carga inalámbrica, deja ver esos detalles, además de añadir un elemento circular azul rodeado de hojas de laurel doradas, el símbolo de la victoria en el podio.

Victory Selfie en los Juegos Olímpicos de París 2024 Samsung El Androide Libre

Hablando del podio, la otra gran novedad de este dispositivo es el Victory Selfie, que se usará por primera vez en unos Juegos Olímpicos de Invierno después de estrenarse en París.

La idea es que los atletas se hagan una selfie en su momento de la victoria directamente en el podio y la compartan con el mundo, algo que ya se vio en París en algunas ocasiones muy especiales.