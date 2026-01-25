El 'Google Maps' de las zonas de aparcamiento regulado de Madrid: la 'biblia' para saber dónde puedes dejar el coche

La planimetría es uno de los usos más comunes de gestión de datos. Nos ayudan a saber cómo llegar a un sitio, o cómo comprobar qué operadora en España debería haber desplegado fibra en tu pueblo y si ha terminado.

Este uso se expande a múltiples funciones, y una de las que más se utiliza es la que tiene que ver con el transporte. Pocos conductores ya se aventuran a coger el coche sin usar o bien el navegador integrado o soluciones como las de Apple o Google.

Aquí Google Maps es la base de muchas de las funciones que usamos a diario, pero este servicio no tiene integradas algunas características muy útiles para los conductores, pese a que se actualiza con novedades constantemente, como la reciente implementada en Madrid, que nos permite saber la ubicación de los autobuses interurbanos en tiempo real.

Pero hay otro uso que no está aún en esta app, y es cada vez más crítico. En la ciudad de Madrid cada vez más lugares y zonas se están convirtiendo en zonas de aparcamiento regulado.

Esto hace que sea importante saber qué calles están dentro de las zonas de colores de aparcamientos de pago, algo clave para saber si estamos aparcando en una o no.

Web de Zona SER en Madrid El Androide Libre

En Madrid los usuarios que quieran aparcar en la calle harán bien en usar la información de Geoportal (vía XatakaMovil) para saber si la calle donde están tiene parquímetro, qué tipo de zona es, etc.

En esta web, accesible desde el ordenador, pero también desde el móvil, tendremos un plano actualizado en tiempo real de la Zona SER (Servicio de Estacionamiento Regulado) .

Aquí podremos comprobar calle a calle, y tramo a tramo, no sólo el color de la zona de estacionamiento, sino también el número de plazas en cada tramo.

Podremos hacer zoom y mirar una zona concreta, o bien introducir una dirección para que la busque y comprobar qué tipo de Zona SER hay en la misma.

También podremos localizar los parquímetros, señalizados con una letra P, por si no queremos usar las múltiples aplicaciones que nos permiten hacer el pago sin tener que sacar un ticket físico.

Con todo, es aconsejable usar aplicaciones como ElParking, Telpark, ParkingLibre, Parclick o Bip&Drive porque no sólo hace más cómodo el pago, sino que permiten desaparcar si hemos terminado de usar la plaza antes del tiempo previsto, ahorrando dinero.