Los móviles de gama media siguen siendo importantes y MediaTek lo sabe, por eso ha anunciado el Dimensity 7100

España se ha consolidado como uno de los mercados más dinámicos y exigentes en el sector de la telefonía móvil, donde los consumidores buscan constantemente dispositivos que equilibren un alto rendimiento con precios accesibles.

En este contexto, la llegada de procesadores como el MediaTek Dimensity 7100 cobra una relevancia especial, ya que busca democratizar características de gama alta en teléfonos inteligentes más asequibles.

Este nuevo chipset usa tecnología de 6 nanómetros y no solo se centra en la velocidad bruta, sino que ofrece una experiencia integral mejorada, desde la fotografía de alta resolución hasta una conectividad 5G más eficiente.

Rendimiento y Eficiencia Energética

El diseño del Dimensity 7100 destaca por su arquitectura de ocho núcleos. MediaTek ha optado por integrar cuatro núcleos de alto rendimiento ARM Cortex-A78 que alcanzan velocidades de hasta 2.4 GHz, acompañados de cuatro núcleos de eficiencia ARM Cortex-A55 a 2.0 GHz.

Para los aficionados a los videojuegos, el chipset incorpora una GPU Arm Mali-G610 MC2, que ofrece un renderizado de gráficos más fluido.

Según los datos del fabricante, esta unidad gráfica proporciona una mejora notable en la velocidad de juego, permitiendo sesiones más largas y estables. Además, la eficiencia es un pilar fundamental de este componente.

De hecho, la fabricación en proceso de 6 nm promete hasta un 5% más de eficiencia energética en aplicaciones generales.

MediaTek 7100 El Androide Libre

Tiene soporte para carga rápida de 45 W y adaptadores universales UFCS además de gestión de voltaje ultra bajo para extender la vida útil de la batería.

Experiencia fotográfica

Uno de los puntos más atractivos del Dimensity 7100 es su capacidad para gestionar sensores de cámara de gran tamaño. Los fabricantes de teléfonos pueden integrar lentes principales de hasta 200 megapíxeles.

El procesador de señal de imagen (ISP) trabaja en conjunto con tecnologías de reducción de ruido y detección facial acelerada por hardware, garantizando que tanto los retratos como las fotos en condiciones de baja luz sean lo más nítidos posibles

El chip es compatible con pantallas que ofrecen una profundidad de color de 10 bits, lo que se traduce en la capacidad de mostrar más de mil millones de colores.

MediaTek Dimensity 7100 El Androide Libre

Esto se suma al soporte para los principales estándares HDR (como HDR10+ y HLG). Tiene soporte de resolución máxima de hasta 1.200 x 2.600 píxeles y para tasas de refresco de hasta 120Hz, además de tecnología MiraVision para la mejora de calidad de imagen.

Conectividad de Última Generación

En el apartado de conectividad, el Dimensity 7100 está preparado para el futuro de las redes. Su módem 5G cumple con el estándar 3GPP Release-16, permitiendo velocidades de descarga pico de hasta 3.3 Gbps.

Lo interesante es la inclusión de la tecnología MediaTek 5G UltraSave 3.0+, que optimiza el consumo de energía del módem hasta en un 30% en comparación con soluciones de la competencia, algo vital cuando se utiliza la red de datos intensivamente.

Además, el chip no descuida las conexiones locales, ofreciendo soporte para Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.4. Una característica curiosa y muy útil es la capacidad de "Bluetooth de largo alcance", que teóricamente permite conexiones directas entre teléfonos a distancias de kilómetros en espacios abiertos, ofreciendo una alternativa de comunicación cuando no hay cobertura móvil.