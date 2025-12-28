Si estrenas móvil Android, asegúrate de seguir estos pasos cuando lo estés configurando

Uno de los comentarios que más recibo como analista de tecnología suele tener que ver con la sorpresa que muestra la gente cuando le digo que cambio de móvil cada pocas semanas.

Para el usuario medio en España, el cambio de un terminal se hace cada muchos años, de tres a cinco normalmente, aunque haya algunos que lo cambien cada generación y otros que incluso aguanten seis o siete años.

Pero para todos, al menos para los que no son aficionados a la tecnología, el proceso de cambio es un auténtico suplicio.

Tener que instalar todas las aplicaciones, guardar la información del móvil, hacer las copias de seguridad... todo este proceso es un poco agotador, pero hay ciertas directrices que es mejor seguir.

No solo por seguridad, sino también por comodidad. Esto es aplicable a cualquier móvil Android, y también a los iPhone, aunque en ese caso la mayoría de personas simplemente clona el viejo dispositivo en el nuevo.

La nube de Google

Antes de siquiera pensar en apagar el teléfono antiguo para encender el nuevo, el primer paso crítico ocurre en el dispositivo que vamos a dejar de usar.

Es vital verificar que toda la información que consideramos indispensable esté correctamente sincronizada con la nube de Google o en otra si no queremos usar la de la empresa de Mountain View.

Google One Google El Androide Libre

Aunque solemos asumir que esto ocurre de forma automática en segundo plano, a veces la sincronización puede detenerse por falta de espacio, ahorro de batería o errores de conexión.

Para estar completamente seguros, debemos dirigirnos a los ajustes del teléfono y buscar el apartado de cuentas y sincronización. Allí podremos ver la cuenta principal de Google y la fecha de la última sincronización de cada elemento, como el calendario, los contactos, los documentos de Drive y las notas de Keep.

Es especialmente importante prestar atención a los contactos. Antiguamente, estos se guardaban en la tarjeta SIM, pero hoy en día lo más eficiente es tenerlos asociados a la cuenta de correo electrónico.

Esto garantiza que, independientemente del teléfono que usemos, nuestra agenda estará siempre disponible. Se recomienda entrar en la aplicación de contactos y verificar en los ajustes que la cuenta predeterminada para guardar nuevos números sea la de Google y no la memoria del teléfono.

Si descubrimos que tenemos contactos guardados localmente, deberemos usar la función de exportar o mover contactos a la cuenta en la nube.

De esta forma, al iniciar sesión en el nuevo terminal, la agenda aparecerá mágicamente completa sin necesidad de transferencias manuales complicadas.

Hacer copia de seguridad

Una vez verificada la sincronización de los elementos individuales, el siguiente paso es realizar una copia de seguridad integral del sistema del móvil anterior.

Google ofrece una herramienta muy potente integrada en los ajustes del sistema que permite salvaguardar no solo los datos de las aplicaciones, sino también el historial de llamadas, los mensajes de texto SMS, la configuración del dispositivo (como las redes Wi-Fi guardadas y los fondos de pantalla) y los datos de la cuenta.

Copia de seguridad temporal en la nube de Samsung Samsung El Androide libre

Aunque estas copias suelen programarse para realizarse automáticamente cuando el teléfono está cargando y conectado a una red Wi-Fi, no debemos confiar ciegamente en el automatismo justo antes de un cambio de terminal.

Lo ideal es forzar una copia de seguridad manual en el momento exacto antes de la migración. Para ello, debemos navegar hasta la sección de Sistema o Google dentro de los ajustes y localizar la opción de Copia de seguridad.

Al pulsar el botón de crear copia de seguridad ahora, nos aseguramos de que la imagen que se sube a la nube es la más actual posible, incluyendo los últimos mensajes recibidos y las configuraciones más recientes.

Este proceso puede tardar unos minutos dependiendo de la velocidad de conexión y la cantidad de datos, pero es un tiempo bien invertido.

Nos ahorrará la frustración de configurar manualmente alarmas, tonos de llamada o preferencias de pantalla en el nuevo dispositivo, ya que todo esto se restaurará tal cual estaba.

Restaurar copia de seguridad

Durante el proceso de configuración inicial del nuevo móvil, el asistente nos guiará a través de varios pasos como la selección del idioma y la conexión a una red WiFi.

Es crucial no saltarse el paso donde el sistema pregunta si queremos copiar aplicaciones y datos. Aquí es donde la magia de la nube entra en acción.

Al seleccionar la opción de restaurar desde una copia de seguridad de la nube e introducir nuestras credenciales de Google, el sistema buscará el respaldo que acabamos de realizar en el teléfono antiguo.

Copia de seguridad activada El Androide Libre

Nos mostrará una lista de los dispositivos asociados a nuestra cuenta y la fecha de la última copia; debemos seleccionar la más reciente.

En este punto, tendremos la posibilidad de elegir qué elementos queremos restaurar. Generalmente, es recomendable marcar todas las casillas: aplicaciones, fotos, contactos, ajustes del dispositivo e historial de llamadas.

Una vez confirmado, el teléfono comenzará a descargar e instalar todas las aplicaciones que teníamos anteriormente. Es importante tener paciencia durante este proceso, ya que puede consumir bastante ancho de banda y batería.

¿Qué pasa con Whatsapp?

Un error muy común es pensar que la copia de seguridad de Google incluye automáticamente las conversaciones de WhatsApp.

Aunque la aplicación de mensajería utiliza Google Drive para sus respaldos en Android, este proceso es independiente de la copia del sistema operativo y debe gestionarse desde dentro de la propia aplicación.

Si olvidamos este paso, podríamos encontrarnos con el nuevo teléfono perfectamente configurado pero con la aplicación de mensajería vacía, habiendo perdido años de conversaciones, fotos y audios.

Copia de seguridad de WhatsApp El Androide Libre

Por ello, en el teléfono antiguo, debemos abrir WhatsApp, ir a los ajustes, seleccionar chats y luego copia de seguridad.

Aquí es fundamental pulsar el botón de guardar para generar un archivo actualizado al segundo. También debemos revisar si tenemos marcada la opción de incluir vídeos, ya que estos ocupan mucho espacio y a veces están excluidos por defecto para ahorrar almacenamiento.

Una vez asegurada la copia en el antiguo, al instalar WhatsApp en el nuevo teléfono y verificar nuestro número de teléfono, la aplicación detectará automáticamente la existencia de una copia en Drive y nos preguntará si queremos restaurarla.

Es imperativo decir que sí en ese preciso momento, ya que si saltamos este paso, no podremos restaurar la copia más tarde sin desinstalar y volver a instalar la aplicación. La restauración de los mensajes es rápida, pero la descarga de los archivos multimedia se realizará en segundo plano para permitirnos usar la app mientras tanto.

La biblioteca de Google Fotos

Las fotografías y vídeos son, para muchos usuarios, el contenido más valioso de su teléfono. Google Fotos es una herramienta excepcional para gestionar estos recuerdos, pero requiere una configuración explícita en el nuevo dispositivo para funcionar correctamente.

Aunque hayamos restaurado la copia de seguridad del sistema, debemos abrir la aplicación de Fotos y asegurarnos de que la función de copia de seguridad y sincronización esté activada. A menudo, esta opción viene desactivada por defecto o requiere confirmación de la cuenta en la que se almacenarán las imágenes.

Google Fotos es la mejor herramienta que tienes para tus imágenes Jacinto Araque El Androide Libre

Al activar esta función, debemos decidir la calidad de almacenamiento. Podemos optar por la calidad original, que consumirá espacio de nuestra cuota de almacenamiento de Google tal cual se tomó la foto, o la calidad de ahorro de almacenamiento, que comprime ligeramente las imágenes para ocupar menos espacio sin una pérdida visual significativa.

También es el momento de revisar qué carpetas del dispositivo queremos que se suban a la nube. Por defecto, solo se sube la cámara, pero es posible que queramos respaldar también las carpetas de Imágenes de WhatsApp, Instagram o descargas.

Cómo hacer una copia de seguridad total en Android: contactos, correos, fotos…

Configurar esto desde el principio evitará que, si perdemos o se daña el nuevo móvil, perdamos las fotos que no hayamos tenido tiempo de pasar manualmente a otro soporte.

Verificar redes WiFi

Con la restauración de la copia de seguridad de Google, teóricamente se transfieren las contraseñas de las redes Wi-Fi que teníamos guardadas en el dispositivo anterior.

Sin embargo, la teoría no siempre se cumple a la perfección y es conveniente realizar una verificación manual.

Al llegar a casa, a la oficina o a los lugares que frecuentamos, debemos comprobar si el teléfono se conecta automáticamente. En caso contrario, tendremos que introducir las credenciales nuevamente.

Esto es importante no solo por la comodidad de no gastar datos móviles, sino porque muchas de las tareas de finalización de la configuración, como la actualización de aplicaciones y la descarga de mapas o diccionarios, requieren una conexión estable y rápida.

Borrar apps preinstaladas

Uno de los inconvenientes más frecuentes al estrenar un móvil, especialmente si se ha adquirido a través de una operadora o es de ciertas marcas con capas de personalización agresivas, es la presencia de bloatware.

Este término se refiere a las aplicaciones preinstaladas que vienen de fábrica y que, en muchos casos, no tienen ninguna utilidad para el usuario.

Pueden ser juegos en versión de prueba, aplicaciones de servicios propios del fabricante, tiendas alternativas o herramientas duplicadas que ya ofrece Google de mejor manera.

Bloatware El Androide Libre

Estas aplicaciones no solo ocupan un espacio valioso en el almacenamiento interno, sino que a menudo se ejecutan en segundo plano, consumiendo recursos del procesador y drenando la batería.

Por ello, una de las primeras tareas de mantenimiento debe ser hacer limpieza. Debemos revisar el cajón de aplicaciones y identificar todo aquello que no reconozcamos o sepamos que no vamos a utilizar.

Al mantener pulsado el icono de la aplicación, veremos si nos ofrece la opción de desinstalar. Si es así, debemos eliminarla sin piedad.

En el caso de aplicaciones del sistema que no se pueden borrar completamente, solía existir la opción de inhabilitar.

Bloatware del POCO F7 Jacinto Araque El Androide Libre

Al inhabilitar una app, esta deja de funcionar, desaparece del menú y deja de consumir recursos, quedando en un estado de hibernación profunda.

Limpiar el sistema de este software innecesario hará que el móvil se sienta más ligero, rápido y eficiente desde el primer día.

Organizar los escritorios

Al restaurar una copia de seguridad, a veces los iconos de las aplicaciones no se colocan exactamente en el mismo orden o el nuevo lanzador del sistema tiene una distribución de rejilla diferente.

Es el momento de dedicar unos minutos a organizar los escritorios para que el flujo de trabajo sea cómodo e intuitivo.

Realme 15 Pro GOT Álvarez del Vayo El Androide Libre

Podemos agrupar aplicaciones en carpetas temáticas, como redes sociales, productividad, finanzas o juegos, para mantener la pantalla de inicio limpia y ordenada.

También es la oportunidad perfecta para explorar los widgets que ofrece el nuevo sistema operativo. Los widgets de calendario, clima, reloj o notas rápidas pueden ser muy útiles para obtener información de un vistazo sin necesidad de abrir las aplicaciones.

Colocar las aplicaciones que más usamos en el dock inferior, esa barra fija que aparece en todas las pantallas de inicio, es fundamental para tener acceso rápido a ellas.