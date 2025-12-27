Apple ha logrado lo que Google no pudo: que la estética de Android sea casi igual en la mayoría de marcas de móviles

En los últimos meses, cada vez más iPhone han sido actualizados a la interfaz Liquid Glass, uno de los mayores cambios que Apple ha introducido a nivel estético en sus dispositivos móviles.

Lo que no esperábamos es que la inmensa mayoría de rivales del mercado optaron por copiar esa interfaz.

Con excepciones importantes como la de Huawei o Samsung, hemos visto como marcas como Realme, VIVO y HONOR, han creado nuevas versiones de sus interfaces con una clara inspiración, por no decir copia, en la de Apple.

Realme es una de las marcas que más ha optado por inspirarse en Apple, y eso lo hemos podido comprobar de primera mano cuando pusimos un iPhone al lado del Realme GT8 Pro que analizamos hace poco.

REALME GT8 Pro junto a un iPhone Álvarez del Vayo El Androide Libre

Como se ve en la imagen, la interfaz de las notificaciones es calcada, y no es el único apartado de la interfaz que se parece a iOS.

Esta similitud se traslada también a OPPO, algo normal porque Realme no deja de ser una submarca de esta empresa, y pese a que el sistema operativo lleve un nombre diferente, a efectos prácticos es el mismo.

Interfaz ColorOS en OPPO Álvarez del Vayo El Androide Libre

Esto se ve, de nuevo en el cajón de notificaciones, con los accesos directos colocados de una manera muy similar a los de iPhone.

En el caso de VIVO hemos visto cómo este cambio se ha producido al optar por OriginOS no sólo en China sino también en el resto de mercados.

Interfaz de botón de cámara de VIVO Álvarez del Vayo El Androide Libre

En España, los VIVO X300 Series, por ejemplo, usan OriginOS 6, que incluye muchos aspectos de la interfaz muy similares a los de iOS 26.

Uno de ellos es el de la interfaz del botón de control de cámara, que usa una estética claramente inspirada en los móviles de Apple.

HyperOS 3 de Xiaomi Technobuzznet El Androide Libre

También Xiaomi se ha sumado a esta tendencia, con cambios en HyperOS 3, la nueva versión de su sistema operativo. Aunque no lo hemos probado, se puede apreciar esta similitud en varios de sus móviles.

El canal de YouTube Technobuzznet tiene un análisis de este sistema en el que se aprecia claramente la inspiración de la interfaz en iOS 26 y Liquid Glass.

Y marcas como HONOR han ido a apostarlo todo a una estética inspirada en el cristal como se ve en el vídeo de presentación de HONOR MagicOS 10, la nueva versión del sistema.

Lo tendrán los HONOR Magic 8 Series, y más modelos cuando la actualización empiece a desplegarse.

Huawei Pura 80 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Hay que reconocer que no todas las marcas están optando por esto. Huawei, en sus Huawei Pura 80 Series, ha mejorado la interfaz, pero aunque haya cosas que recuerden a otras marcas, no tiene una inspiración tan clara en los iPhone.

Al menos no en Liquid Glass y en iOS 26 como hemos visto en el resto de competidores.