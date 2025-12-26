Google va a cambiar Gmail para siempre al permitir elegir una nueva dirección de correo: así afectará a tu cuenta

Gmail no recibe tantas actualizaciones como otras apps de Google, pero cuando lo hace suele ser bastante efectivo. Y lo será cuando podamos cambiar el nombre de la dirección de correo electrónico.

Y si hemos pensado en algún momento crear otro correo con el que nos podamos identificar de mejor forma, y sobre todo por ser completamente gratuito, que podamos cambiar la dirección ahorrará muchos esfuerzos y pérdidas de tiempo.

Google recientemente actualizó la documentación de soporte al idioma Hindi en la que se describe un sistema inminente para cambiar la dirección de correo de Gmail sin perder nada en el proceso.

Google señala en la documentación que está dando a los usuarios la posibilidad de elegir una nueva dirección de Gmail.

La compañía menciona que esta función se desplegará gradualmente y que, en un principio, no estará disponible para todos los usuarios.

Sí explica que sucederá con la dirección antigua, ya que, una vez se elija una nueva, la antigua quedará como el alias.

Lo peculiar es que se podrá iniciar sesión usando cualquiera de las dos direcciones, ya sea la antigua o la nueva que acabamos de estrenar.

El gigante tecnológico afirma que no se perderá ningún correo electrónico recibido al igual que ningún dato vinculado a la dirección antigua de Gmail.

Y si se confirma que llegará el próximo año se debe a que Google ha dado incluso algunos detalles sobre las limitaciones impuestas al cambio de dirección de Gmail.

Una de ellas es que solo se podrá elegir una nueva dirección cada 12 meses y la segunda es que solo se podrá hacer tres veces en total.

Tras la tercera ya no habrá forma de cambiar el correo electrónico por otro, así que habrá que pensarse bien el nombre final para la nueva dirección de Gmail.

Un movimiento importante por parte de Google, ya que va a ser flexible en una medida que se ha mantenido intacta en el tiempo.

Permitirá que cualquiera pueda considerar un cambio de identidad de Gmail, ya sea porque en su momento se le ocurrió el nombre al vuelo o porque pueda identificar de mejor forma el uso que le da a su cuenta de correo de Gmail.

Según Android Authority, se desconoce cuándo Google tiene planeado desplegar esta nueva funcionalidad al resto de regiones, pero se espera que en algún momento de 2026 podamos cambiar el nombre de la dirección.