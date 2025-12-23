NotebookLM cambia para siempre con Gemini 3 en España: ya está potenciado por la mejor IA de Google

NotebookLM se integró hace unos días en Gemini para hacer consultas de los cuadernos desde el chatbot de Google. Ahora ni hará falta usarlo desde Gemini, ya que NotebookLM se ha actualizado con Gemini 3, la IA más avanzada del gigante tecnológico.

Google, desde la cuenta de NotebookLM en X (antes Twitter), ha anunciado que una de las mejores herramientas de IA actuales ya está impulsada por Gemini 3.

Un gran paso adelante para utilizar Gemini 3 Pro o 3 Flash como dos modelos de IA que han demostrado en pocas semanas y días que han logrado un nivel extraordinario en lo multimodal y el razonamiento.

Ya ni hace falta utilizar la app de Gemini para hacer consultas a Gemini 3 Pro o 3 Flash al subir alguno de los cuadernos de NotebookLM tras la actualización de hace días.

El modelo más inteligente de Google ya está disponible para traer mejoras significativas en la comprensión multimodal y razonamiento.

Imagen para añadir fuentes a NotebookLM

Dos vertientes de los modelos de IA vitales para entender mejor las consultas de los usuarios, ya sea cuando se sube una imagen para que Gemini 3 identifique cualquier cosa o para realizar informes más completos sobre cualquiera de las fuentes que hayamos subido.

O, mismamente, para los resúmenes de audio, como la función que llevó a NotebookLM a ser una de las herramientas de IA más apasionantes, que ahora se sirven de Gemini 3.

Y justo cuando la semana pasada se actualizó NotebookLM para generar tablas de datos de las fuentes que subamos para llevarlas a Hojas de Cálculo de Google.

La comprensión multimodal y el razonamiento impulsarán el uso de estos tipos de datos que vienen de miedo para realizar comparativas y más.

Lo que se desconoce es la versión de Gemini 3 que NotebookLM está utilizando, ya que la primera que se lanzó fue Gemini 3 Pro a finales de noviembre, mientras que Gemini 3 Flash fue desplegado hace pocos días.

Gemini 3 Pro es un modelo más potente, mientras que 3 Flash se caracteriza por la velocidad en que ejecuta las respuestas. Se podrían definir como un "Pensador Profundo" y un "Ejecutor Ágil" respectivamente.

Gemini 3 Pro se centra en la profundidad de razonamiento, mientras que Gemini 3 Flash se ha diseñado para la latencia y el volumen.

Quizás la propuesta de Google en NotebookLM con Gemini 3 es utilizar uno u otro modelo según el tipo de generación que solicita el usuario como un resumen de audio o vídeo o alguna de las otras generaciones disponibles desde Studio.